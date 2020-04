Donieft huet den Educatiounsminister weider Mesuren en Donneschdeg op enger Pressekonferenz bekannt ginn.

Mir wëllen d'Schouljoer propper ofschléissen. D'Schüler solle kee Schued hunn a prett si fir d'nächst Joer, dat sot de Claude Meisch en Donneschdeg.

Et ass eng extrem schwiereg an eng extrem komplex Situatioun, huet de Claude Meisch gemengt. Hie seet jidderengem Merci fir den Asaz an d'Flexibilitéit. Et hätt een et fäerdeg bruecht fir zesummen ze schaffen. Et wär ee méi no beienee geréckelt an et géif een alles maachen, fir datt d'Schouljoer net verluer wier.

E Mëttwoch hat den Educatiounsminister scho matgedeelt, datt d'Schoulen op d'mannst bis de 4. Mee wäerten zoubleiwen.

Keng Epreuven am Fondamental



De Léierplang vun dësem Schouljoer gëtt reduzéiert, d'Contenue ginn op dat Essentiellt limitéiert. Net alles am Programm wäert musse gemaach ginn, mä dat Wichtegst. D'Enseignantë kréien do dat lescht Wuert. Wann d'Schoul nees normal leeft, solle Retarden opgeschafft ginn.

Amplaz Trimestere gëtt et dann dëst Schouljoer Semesteren, dat zweet an drëtt Trimester fusionéieren nämlech. Dat heescht, dat 1. Semester geet bis d'Chrëschtvakanz. Dat zweet vu Januar bis den 9. Juli am Secondaire a bis de 15. Juli am Fondamental.

Am Fondamental si fir de Cycle 4.2 – dat fréiert 6. Schouljoer – keng Epreuven. D'Evaluatiounen, d'Produktiounen an eventuell de psychologeschen Test ginn duer, fir d'Kanner z'orientéieren. Et wier also déi üblech Prozeduren, mä ouni d'Evaluatioun vun den Epreuven.

De Minister Claude Meisch betount och, datt déi nächst zwou Wochen Ouschtervakanz ass. Do soll en anere Programm gemaach ginn – e Vakanzeprogramm.

De Minister huet och erkläert, datt zousätzlech Ressourcen an de Schoule kommen, fir mat de Kanner ze schaffen, fir Appui unzebidden.

Am Fondamental gi Studenten agesat. Och Online-Nohëllef iwwer d'Helpline 8002 9090 gëtt offréiert. Op där Helpline sinn och Psychologen disponibel.

Premièresexame gi sécher geschriwwen



D'Premièresexame fänke wéi geplangt de 25. Mee un, och wann d'Schoulen dann nach zou wären. Als Joresmoyenne kann een déi vum 1. Semester huelen, also bis d'Chrëschtvakanz, oder d'Moyenne vun den zwee Semesteren. D'Schüler solle keen Nodeel hunn.

Am Exame gëtt jo just dat gepréift, wat bis den 13. Mäerz gemaach gouf. Dat ass awer net sou einfach, sou de Minister, well an de verschiddene Klasse bis dohinner verschidde Saachen duerchgeholl goufen. Wat ze léieren ass, fënnt ee vun e Méindeg un um Internetsite eschoolbooks.lu.

Net all Schüler bis elo erreecht

Den Educatiounsminister sot weider, datt een net all Schüler erreecht hätt déi lescht Wochen. No Ouschtere géif de Kontakt mat deene Schüler a Famille gesicht ginn, wou et bis ewell kee Kontakt gouf. An Ausnamefäll géif een och eng „Beschoulung an der Schoul“ ubidden. Wou et wierklech keng aner Méiglechkeet gëtt. E Matschaffe wär obligatoresch, huet de Claude Meisch ënnerstrach. Et gëtt eng Schoulflicht a sou gëtt et och d'Verflichtung fir elo matzeschaffen.

Reaktioun vun der Associatioun vun de Chargéen

An engem Schreiwes hu si en Donneschdeg dem Minister hire Support ausgedréckt. D’Aufgabe vun den Enseignantë géifen och via digitale Wee déi selwecht bleiwen, nämlech nieft dem Vermëttele vun der Matière och eng moralesch Ënnerstëtzung.

D’Acen begréisst dann och déi geplangten Opdeelung vum Schouljoer an elo just zwee Semester, an déi néideg Upassunge bei der Evaluatioun vum Schouljoer.

Besonnesch awer beim Premièresexame misste ganz strikt Mesurë geholl ginn. D’Tripple correction sollt an dësem Kontext komplett iwwerduecht ginn. D’Zirkulatioun vun de Kopien dierft net zu Gefore fir Personal an Enseignantë féieren.

D’Acen gesäit an dëser Zirkulatioun vun de Kopien nämlech e grousse Risk. D’Orale sollte besser elo schonn an digitaler Form ageplangt ginn, fir de Kontakt och hei weider ze limitéieren.

PDF: Schreiwes Acen

