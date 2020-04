De Grand-Duché a 7 weider europäesch Länner halen domat hiert Verspriechen, dat een och a Krisenzäiten, bedéngt duerch d'Corona-Pandemie, ausgesprach hat.

Lëtzebuerg a 7 weider europäesch Länner halen hiert Verspriechen an huele Flüchtlinge vun de griicheschen Inselen op. Den Ausseminister Jean Asselborn hat dës Iddi jo viru bal engem Mount zu Bréissel lancéiert.

De Grand-Duché soll och elo den Ufank maachen.

Déi éischt Mannerjäreg, déi ouni Begleedung an engem griichesche Flüchtlingscamp sinn, kommen déi aner Woch warscheinlech op Lëtzebuerg. Dat sot d'EU-Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen um Freideg den Owend um däitschen ZDF.

Cut Ursula Von der Leyen

"Et war am Ufank net ganz einfach, zesumme mat Griichenland, déi Jonk z'identifizéieren a mat de Memberlänner ze klären, wat hir Virstellungen a Konditioune sinn. Also zum Beispill, wéi eng Sprooche se ubidde kënnen. D'Kommissärin fir Migratioun sot mer awer elo, datt si esouwäit sinn, dass se déi Themae gekläert hunn a mer eis dofir elo och ëm dës Jonker ouni Begleedung këmmere kënnen.", sou d'EU-Kommissiounspresidentin e Freidegowend.

D'Ursula von der Leyen huet awer och ënnerstrach, datt et nach ëm méi geet. Et misst een dofir suergen, datt een déi Leit, déi am schwächsten an am vulnerabelste sinn, an déi an dëse Campe liewen, besser versuerge kann.

Zum Beispill andeems ee si an Hoteller bréngt, wann de Coronavirus och an de Campe géif opdauchen. Dat wier eigentlech och just eng Fro vun der Zäit.