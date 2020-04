Wéi een héiert, wieren d'Premièren déi éischt, déi nees vum 4. Mee u géifen d'Schoulbänk physesch drécken.

De Claude Meisch huet déi lescht Woche jo ëmmer nees betount, datt d'Ofschlossexamen wéi geplangt de 25. Mee an de Gebaier ufänke géifen.

En Zenario, deen am Educatiounsministère duerchgespillt géif ginn, wier deen, datt déi aner Lycéesklassen d'Woch duerno, also den 11. Mee, an dann zwou Wochen drop (de 25. Mee) eréischt d'Grondschoule géifen opgoen.

Dann awer och wuel net all d'Schüler an d'Schülerinnen zesummen, mä just d'Hallschent vun der Klass déi eng Woch an d'nächst Woch déi aner, fir d'Kanner méi wäit ausernee sëtzen ze kënnen.

En Donneschdeg soll de Ressortminister Claude Meisch d'Strategie op enger Pressekonferenz annoncéieren.