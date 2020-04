5 Wochen sinn et hier, datt de ganze Secteur, vum Déifbau bis den Usträicher, sec vum Virus ausgebremst gouf.

5 Wochen Stëllstand, dat sinn iwwert den Daum 1 Milliard 250 Milliounen un Ëmsaz, déi verluer goungen, respektiv opgeholl musse ginn.

D'Nouvelle, datt et e Méindeg nees lass geet, koum relativ plëtzlech, sou de Romain Schmit, Generalsekretär vun der Handwierkerfederatioun. An awer wier e prett. D'sanitär Richtlinnen fir déi 3.600 Betriber stinn.

"Mir konnten d'Regierung, d'Sozialpartner, awer och Administratioune wéi d'Gesondheets-Medezin an och d'ITM iwwerzeegen vum Serieux vun onser Aarbecht. Well ech mengen, soss hätte se net gesot, dir kënnt e Méindeg ufänken. Elo musse mer natierlech kucken, fir dat mer all déi Informatioune bei d'Betriber kréien. Dat gëtt och nach eng spannend Operatioun." sou de Generalsekretär vun der Handwierkerfederatioun, Romain Schmit.

Um Donneschdeg goung d'Toolbox vum Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment online. 16 Säiten un Informatiounen an Direktiven. Fir d'Personal ze sensibiliséieren. D'Aarbecht z'organiséieren.

Mat virop, wéi am Alldag, der Reegel vum 'op Distanz bleiwen'.

De Bruno Renders Direkter vum Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment:

"Op engem Schantje am Fräien ass et wuel méi einfach fir d'Reegel vun den zwee Meter ëmzesetzen, wéi wann eng Persoun an engem Raum schafft, deen zou ass. Am Fall wou d'Sécherheetsdistanz vun den zwee Meter net respektéiert ka ginn, muss d'Mask gedroe ginn, sou wéi de Premier dat ugekënnegt huet. Do mussen d'Betriber sech grad sou drun hale wéi Privat-Persounen."

En Dokument, wat an Zesummenaarbecht mam franséischen 'Organisme Professionnel de Prévention et de Protection du Bâtiment et des Traveaux Publics' , deen als Referenz an Europa ugesinn gëtt, ausgeschafft gouf. Iwwert de Schantjen oder den Atelier, wou d'Aarbechter ënner sech sinn, gouf och festgehal wei de Kontakt mam Client geréiert soll ginn.

"De Client kënnt bei eis an de Showroom oder an d'Geschäft. Do muss ee kucken, wéi brénge mer et fäerdeg, mam Client a Kontakt ze sinn, an deem mer d'Reegelen, déi mer hunn anhalen. Eben wat d'Distanz ubelaangt. Eventuell och andeem eng Mask gedroe gëtt.

Da wa mer bei de Client ginn: Mir kënnen eis Leit equipéieren mat all deem, wat néideg ass, fir dem Client de Message ze ginn: mir sinn drop virbereet, fir propper bei iech ze schaffen.

Wou mer eis elo nach méi schwéier dinn: wat kënne mer dem Client zoumudden? D'Iddi ass schonn, datt mer d'Cliente froen, ob an hirem Ëmfeld Coronafäll opgetaucht sinn, fir dat mir eis Leit och kënne schützen virum Client."sou de Romain Schmit.

Um Wee bei de Client, respektiv op de Schantjen, solle méi Camionnetten agesat ginn, fir datt d'Aarbechter och do op Distanz bleiwen. Wann dat net méiglech ass, musse Maske gedroe ginn. Féiwer wäert generell net gemooss ginn, iert d'Schicht ufänkt.