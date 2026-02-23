Invité vun der Redaktioun (23. Februar)Daniel Colling, operationellen Direkter bei der Luxair

Nei Embraer-Fligere mat klengen technesche Problemer, e Rass an der Scheif vum Cockpit vun enger eelerer Boeing, eng Noutlandung an Demi-Touren... den Ufank vum Joer war d’Luxair vill an der Aktualitéit. Sinn et isoléiert Incidenten oder gëtt et e Muster? Nëmme Pech oder awer strukturell Problemer?
Dat froe mir den operationellen Direkter bei der Luxair, den Daniel Colling, de Moien. De Pilot ass eisen Invité vun der Redaktioun, wéi gewinnt kuerz no 8 Auer hei op der Antenn oder am Livestream op eisen digitale Plattformen.
