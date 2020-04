E Méindeg huet déi éischte Phas vum sougenannten Déconfinement ugefaangen. Den Undrang op d'Baumäert war um Méindeg de Moien nach iwwersiichtlech.

Dat haten de Premier Xavier Bettel an d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert jo Mëtt der leschter Woch annoncéiert, nodeems ee Monitoring gemaach gouf. Dofir ginn eng Partie Betriber nees op. Allerdéngs ëmmer mat der Consigne, d'Sécherheetsmesuren anzehalen, fir datt de Coronavirus sech net verbreede kann.

D'Nadine Gautier huet fir Iech nach emol resuméiert, wéi eng Beräicher de Betrib nees dierfen ophuelen.

Wat geet nees op?/Reportage Nadine Gautier

Ee Mount laang si se elo schonn zou. D'Chantieren. E Méindeg duerfe se nees opgoen. Dat gëllt fir Betriber aus dem Bau, der Renovatioun an Transformatioun. Handwierker a Konstrukteuren duerfen also nees schaffen. Ma wéi gesot gëllt et nach ëmmer, e Mondschutz unzehunn.

"Allerdéngs an dat ass eng Consigne, déi an de nächste Wochen a Méint eis wäerte begleeden. Et gi Reegelen an déi sinn anzehalen. Dat betrëfft d'Distanz vun 2 Meter. An all déi aner Reegele vun de Gestes-Barrièren. Och zum Beispill déi supplementär Barrière vun deem Mondschutz, fir déi aner ze schützen.", esou de Premier Xavier Bettel.

Um Schantjen an der Hollerecherstrooss gëtt zanter e Méindeg de Moien nees geschafft. / © Domingos Oliveira / RTL

Enn der leschter Woch hat de Romain Schmit, Generalsekretär vun der Handwierkerfederatioun, erkläert, wéi ee wëll de Kontakt mam Client handhaben.

"Mir kënnen eis Leit equipéiere mat all deem, wat néideg ass, fir dem Client de Message ze ginn: mir sinn drop virbereet, fir propper bei iech ze schaffen. Wou mer eis elo nach méi schwéier dinn: wat kënne mer dem Client zoumudden? D'Iddi ass schonn, datt mer d'Clientë froen, ob an hirem Ëmfeld Coronafäll opgetaucht sinn, fir datt mir eis Leit och kënne schütze virum Client.", erkläert de Romain Schmit.

E Méindeg duerfen nieft de Chantieren, d'Pepinièren, Gäertner, déi dobausse schaffen a Landschaftsgäertnereien hir Dieren opmaachen, esou wéi och Geschäfter, déi op Baumaterial an Handwierksgeschier spezialiséiert sinn. Och hei gëllt et, de Mond an d'Nues ze bedecken. Aner Butteker bleiwe bis op Weideres zou, well ee wëll verhënneren, datt Leit spadséieren a shoppe ginn. Et gëllt nämlech nach ëmmer d'Consigne "Bleift doheem".

Nieft deene Betriber, déi grad ugeschwat goufen, ginn dann och nees d'Recycling-Zenteren op.

Och Aiden an Assistancen an der Educatioun ginn op, zum Beispill duerfe Centres de compétences an der Psycho-Pedagogie specialisée nees hir Hëllef a Betreiung offréieren.

Déi éischte Phas vum Déconfinement soll 3 Wochen daueren, war et d'lescht Woch d'Prezisioun. Duerno wëll ee kucken, wéi d'Situatioun sech hei am Land entwéckelt. Déi zweete Phas soll vum 11. Mee u gëllen.

Vun dësem Méindeg un ass dann och de Mundschutz obligatoresch, wann ee bis virun d'Dier geet an aner Leit begéint. Wie sech net un dës Mesure hält, gëtt sanktionéiert.

"Dat zielt fir d'Geschäfter, déi dann op sinn, déi zitéiert ginn, wou Dir Operatioune maache gitt. Do wou Dir Iech deplacéiert, wann der doheem erausgitt, fir eng Aktivitéit ze maachen, déi eben am Kontakt ass mat anere Persounen, déi net mat Iech doheem wunnen. Wann der an de Bësch spadséiere gitt, musst Dir keng Mask unhunn. Mee wann Dir an d'Geschäft gitt, wann der eppes akafe gitt, wann der op d'Bank gitt, op d'Post gitt, an Dir hutt manner Kontakt wéi zwee Meter ass obligatoresch, eng Mask unzehunn. Dat zielt och fir de Maart.", esou nach de Premier.

Dat heescht, iwwerall wou eng Distanz vun 2 Meter net kann agehale ginn, muss een eng Mask oder Änleches unhunn. Dofir verdeelen d'Gemengen dës Woch och Masken un hir Bierger. Si goufen dofir vum CGDIS ënnerstëtzt.