D'Krankheet ka bei eelere Leit asymptomatesch verlafen. D'Coronavirus-Tester an den Alters- a Fleegeheemer gi wuel nach virum Mëttwoch gemaach.

Dat huet d'Dr Françoise Berthet vun der Direktioun vun der Santé um Méindeg de Moien op engem Point-presse am Staatslabo zu Diddeleng bekannt ginn.

17 Haiser wären affektéiert an ongeféier 170 Residenten infizéiert. Iwwer Doudesaffer an dëse Strukture wär iwwerdeems näischt Geneeës gewosst. Der Dr. Berthet no wär et ganz wichteg, d'Evolutioun an där Alterskategorie ze suivéieren, déi besonnesch vulnerabel ass. Et wär och nach verfréit, vun enger allgemenger Ouverture vun den Alters- a Fleegeheemer ze schwätzen, ma an den nächsten Deeg sollten déi nees fir Professioneller opgoen, zum Beispill fir Kinéen.