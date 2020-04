Dat sinn der 2.728 méi wéi virun engem Joer, wat gläichbedeitend ass mat enger Hausse vu 17,4%. De Chômagetaux am Mäerz 2020 beleeft sech op 6,1%.

D’Courbe vum Chômage ass de leschte Mount an d’Luucht geschoss. Op ee Joer gekuckt ass de Chômage am Mäerz ëm 17,4% an d’Luucht gaangen an den Taux läit elo bei 6,1%, sou d’Adem um Méindeg de Moien.

18.398 Leit waren Enn Mäerz op der Sich no enger Aarbecht, also 1.746 méi wéi am Februar an 2.728 méi wéi am Mäerz d’lescht Joer.

Dës Hausse vun den Demanden war an der Woch no der Annonce vun de restriktive Mesuren.

D’ADEM schreift dann och, datt d’Beschäftegungsmesuren aktuell gestoppt sinn, all d’Leit déi an esou enger Mesure sinn, kruten hir Zäit an der Mesure verlängert.