Am Naturpark Our op der Lëtzebuerger-däitscher Grenz, déi aner Säit vun der däitscher Uertschaft Gemünd hunn Onbekannter Dreck an der Natur entsuergt.

Leit aus der Géigend hunn d'Zoustänn denoncéiert. Wéi mer op Nofro hin vun der Naturverwaltung gesot kruten, huet déi zoustänneg Entité mobile sech der Saach ugeholl, nodeems se d'Informatioune kruten. D'Leit waren um Donneschdeg op d'Plaz, fir sech e Bild vun der Situatioun ze maachen an et gouf eng Enquête opgemaach. Den Hannergrond ass bis ewell nach net bekannt. An der Géigend ass ee besonnesch op däitscher Säit mat Deponien an Dreckusammlungen virbelaascht. Zanter Joren tiermt sech matten am Zentrum vu Gemünd op engem privaten Terrain Schrott. Links FOTOGALERIE: Andréck vum Domingos Oliveira