Ënnert deem Motto huet d'CSV am spéide Méindeg de Moien 12 Propose fir e Liewe mam Virus presentéiert.

Déi gréisst Oppositiounspartei fuerdert ënner anerem eng Exit-Strategie mat Koherenz, Kloerheet a Gläichbehandlung, d'Offiedere vun der Wirtschaftskris an en equilibréiert COVID-19-Gesetz.

De Parteipresident Fränk Engel an d'Fraktiounspresidentin Martine Hansen hunn eng nei Normalitéit verlaangt, mat virun allem engem séieren nees-Opmaache vum Eenzelhandel. D'Ofgeschlossenheet vu viru 7 Woche wär richteg gewiescht, ma elo wär den Exit richteg.

Wann de „bleift doheem“ net méi ass, da muss een dat soen, huet de Frank Engel gemengt. Et misste kloer Consigne ginn. Dass ee keng grouss Partyen dierft maache wier kloer, an dat géifen d'Leit och verstoen. Ma eventuell awer eng kleng Familljefeier, wou e ronne Gebuertsdag gefeiert gëtt, sou den CSV-Parteipresident.

De Frank Engel

Op de Schouloptakt dëse Méindeg hätt een iwwerdeems besser misse virbereet sinn, sot d'Martine Hansen. Et wieren den Ament nach bal méi Froen op, wéi Äntwerten, an dat wier definitiv net gutt. D'Martine Hansen versteet och net, wisou de Minister d'Leit vum Terrain net méi mat agebonnen huet. En hätt awer fäerdeg bruecht, wat schwéier fäerdeg ze bréngen ass... nämlech, dass alleguerten d'Gewerkschaften zesummen ee Communiqué gemaach hunn a soen, dat géif sou net goen. Den Educatiounsminister soll net stuer sinn, ma op d'Leit lauschteren a se mat abannen, sou d'Martine Hansen weider.

D'Martine Hansen

Et wär op alle Fall kee Grond do gewiescht fir d'Premièren, dëse Méindeg an d'Schoul ze goen, sou d'Fraktiounscheffin.