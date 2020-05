Wéi de Statec e Mëttwoch mellt, goufen et an den 3 éischte Méint vun dësem Joer 1.129 Doudeger am Ganzen.

De Covid-19 hat bis ewell ee limitéierten Impakt op d’Mortalitéit am éischten Trimester, sou de Statec. Den ëffentlechen Institut erkläert an engem Schreiwes haut, datt d’Mortalitéit am éischten Trimester dëst Joer erofgaangen ass, mä ouni Coronavirus wier d’Mortalitéit nach méi erofgaangen.

Dëst Joer waren et 1.129 Doudeger am Januar, Februar a Mäerz. 2019 waren et der nach 1.160 (31 méi) an 2018 waren et der 1.272 (143 méi). Datt déi éischt 2 Méint vun dësem Joer manner Leit gestuerwe sinn, wier op ee manner kale Wanter zeréckzeféieren a well keng richteg Grippen ënnerwee waren, esou de Statec.

An der Moyenne sinn am éischten Trimester 12.4 Mënschen pro Dag gestuerwen. Zanter den éischten Doudesfall wéinst dem Coronavirus den 13. Mäerz gemellt gouf, ass d’Zuel par konter op 14 Doudeger pro Dag geklommen.

PDF: Schreiwes mat Grafik vun der Statec

Schreiwes vun der Statec

Impact limité du COVID-19 sur la mortalité au 1er trimestre 2020

06-05-2020 | STATEC

Lors de ce premier trimestre 2020, le STATEC dénombre, toutes causes de décès confondues, 1 129 décès. Malgré la surmortalité observée durant les deux dernières semaines du mois de mars, ce chiffre est inférieur à celui enregistré sur les mêmes périodes en 2019 ou 2018 : 1 160 décès (-2.7%) en 2019 et 1 272 décès en 2018 (-11.2%).

Exceptionnellement, en raison de la pandémie du COVID-19, le STATEC diffuse le nombre de décès par jour. Une mise à jour sera réalisée au début de chaque mois le temps que durera la crise sanitaire actuelle. La prochaine actualisation est prévue début juin avec les données observées au mois d’avril.