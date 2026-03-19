Invité vun der Redaktioun (19. Mäerz)Elisabeth Margue, Justizministesch

Prisongen iwwerfëllt, ze wéineg Personal an ëmmer nees Kritik um Jugendschutz, well Mannerjäreger am Prisong landen. D’Justiz steet viru grousse Chantieren. Wou sinn d’Gesetzesprojeten a punkto Jugendschutz a Jugendstrofrecht drun? Wéini kënnt eng Struktur fir d’Mineuren? A wéi séier geet et viru mat grousse Reformen an der Justiz, vum Walrecht bis zur Comparution immédiate? Doriwwer schwätze mir en Donneschdegmoie mam Elisabeth Margue. D’CSV-Justizministesch ass kuerz no 8 Auer eis Invitée vun der Redaktioun.
