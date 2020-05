En Donneschdeg de Mëtteg huet de Premier Xavier Bettel am Cercle Informatiounen iwwert d'Phas 2 vum Deconfinement virgestallt.

Dat war den Tenor en Donneschdeg de Mëtteg an der just 24-Minutte-laanger Regierungsdeklaratioun vum Premier Xavier Bettel an der Chamber iwwert déi 2. Phas vum Deconfinement, déi e Méindeg uleeft.

Hien huet e puer Mol op d‘Eege-Responsabilitéit vu jidderengem verwisen, fir dass et net nees zu enger Hausse vun den Infektiounszuele kënnt.

De strikte Confinement ass awer annuléiert. De generelle "Bleift doheem" gëllt vun e Méindeg un also net méi, an et kann een nees Frënn a Famill gesinn. Bis zu 6 Leit bei sech doheem a bis zu 20 Leit an engem Rassemblement op ëffentleche Plazen. Do wou ee keng 2-Meter-Distanz kann anhalen, gëllt weiderhin eng Maskeflicht.

De Commerce kann da vun e Méindeg un och nees opmaachen. Dat gëllt och fir d’Soins à la personne, beispillsweis d‘Coiffeuren. Hei gëtt et keng legal Reegelen. D'Geschäfter sinn an der Eege-Verantwortung.

Och Sport dobaussen ass nees erlaabt, dee kee Kontaktsport ass. Vestiairen an Dusche bleiwen awer weiderhin zou.

Kulturinstitutioune wéi d’Archiven, d’Bibliothéiken, den CNA zu Diddeleng oder och de Centre nationale de littérature (CNL zu Miersch) wäerten nees opgoen.

De Premier huet och wësse gedoen, dass den Ament weiderhin Aarbechtsgruppe lafen. Beispillsweis am Wirtschaftsministère, wou een analyséiert, wéi zum Beispill de Chômage partiel ka weiderlafe gelooss ginn, fir Secteuren, déi nach net däerfen ophunn.

Et bleift och derbäi, dass all Awunner an den nächste Woche 50 zousätzlech Schutzmaske wäert kréien. Dat gëllt och fir alleguerten d’Frontalieren, déi hei am Land schaffen.