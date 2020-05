Et wier wichteg fir d'Leit an der Wirtschaft, datt si kloer gesot kréien, wéini si nees wat dierfe maachen.

D'Oppositioun hat sech wuel méi vun der Deklaratioun vum Premier erwaart. Dass kaum Neies annoncéiert gouf, ass hinnen net duer gaangen, an dat hu si der Regierung och ganz däitlech gemaach. Virop d'Fraktiounscheffin vun der gréisster Oppositiounspartei Martine Hansen huet eng ganz Partie Froen opgeworf, déi si nach ëmmer net beäntwert kritt hätt, dorënner déi no klore Critèren, no deenen den Deconfinement géif organiséiert ginn.

Extrait Martine Hansen

„Och fir eis Wirtschaft gëtt et immens héich Zäit, datt si erëm un d'Rulle kënnt. An ech kann Iech soen, d'Wirtschaft dobausse waart, dass se gréng Luucht kritt, kloer Annoncen an eng kloer Kommunikatioun. Well si brauchen d'Planungssécherheet an och si brauche Perspektiven. An hei brauche mer méi kloer Aussoe wéi, ech hunn dat leider och schonn e puer mol gesot, wann d'Zuele gutt sinn, da maache mer vläicht op. Do froen ech mech ëmmer: Wéi eng Zuelen? A wat heescht gutt?“

Änlech Téin koume vun alle Parteien aus der Oppositioun. De Marc Baum vun déi Lénk huet allgemeng d'Kommunikatioun vun der Regierung wärend der Kris kritiséiert.

Extrait Marc Baum

„Vue datt awer keng Strategie presentéiert gouf, mä just den Datum vum nächste Méindeg, fir eng Etapp vum Deconfinement ze maachen, bleift et dobäi, wat bis elo schonn dacks virkomm ass, nämlech Inkoherenze vun der Regierung, eng mangelhaft Kommunikatioun an eng mangelhaft Kommunikatioun, déi dann erëm Froen opwërft. Bei eis als Deputéierten an awer och dobaussen an der Populatioun. A wat riskéiere kann dozou ze féieren, wat d'Martine Hansen ugedeit huet, datt nämlech eventuell déi Mesurë bemol net méi op ganz grouss breet Zoustëmmung treffen.“

Zum Horesca-Secteur huet der Premier just gesot, dass een amgaange wier, u weidere Staatshëllefen ze schaffen. Ma dat ass der Oppositioun, a grad dem adr-Deputéierte Gast Gibéryen, net duergaangen.

Extrait Gast Gibéryen

„Ech hat mir wierklech erwaart, dass haut de Staatsminister hei géif eng kloer Ausso maachen, wat den Horesca-Secteur ugeet. Et gëtt eng Katastroph, wann dëse Secteur net ka kuerzfristeg opmaachen. Et gëtt keng Ursaach, fir datt d'Restauratiouns-, Café- an Hotelsbranche net erëm kann opmaachen.“

D'Reaktioun vum Xavier Bettel op dës Reprochë war, dass et onverantwortlech wier, méi konkret Aussoen dozou ze maachen, wéini wat erëm däerf opmaachen. A senger Reaktioun zum Schluss vum Debat, huet de Premier nach erkläert, dass hien d'Situatioun vum Horesca-Secteur géif kennen, ma dass hien zu dësem Zäitpunkt keng méi präzis Annoncë kéint maachen.

Extrait Gast Gibéryen

„Ech verstinn, dass d'Leit eng gewësse Previsibilitéit brauchen. Dofir hu mir deen Datum vum 1. Juni jo gesot, fir dass ee kann, wann d'Zuelen et erlaben, dann deen dote Schrëtt och kënne maachen. Mä fir elo kënnen ze soen, et muss da sinn an et musse fest Datumer sinn, dat maachen ech net. Als responsabele Politiker kann ech mech net engagéieren. Esou wéi ech mech och net engagéiert hat, dass den 11. Mee déi Saachen definitiv géifen opgoen.“

Och d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert huet erkläert, dass ee wéilt Fakte-baséiert Decisiounen huelen an dofir misst een nu emol ofwaarden, wéi déi verschidde Mesurë wierken.