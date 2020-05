E Samschdeg goufen et op ville Plazen am Land Zeremonien, fir den Europadag ze feieren.

Ënnert anerem op de Lëtzebuerger Grenze mat den Nopeschlänner gouf sech gréisstendeels am klenge Krees versammelt, fir en Zeechen ze setzen a fir oppe Grenzen ze verlaangen. Besonnesch laanscht déi däitsch Grenz goufen et vill Aktiounen. Deels waren et Zeremonië mat offizielle Vetrieder vu béide Säiten, wéi zum Beispill zu Gréiwemaacher, wou den Europa-Fändel gemeinsam nees eropgezu gouf, nodeems en op Hallefmast houng.

Zu Iechternach solle sech op Lëtzebuerger Säit souguer eng 100 Persoune versammelt hunn. Op Nofro hi goufe mer vun der Police gewuer, datt eng Patrull op d'Plaz geschéckt gouf, fir derfir ze suergen, datt d'Distanzen agehale ginn.

E Samschdeg ass jo Europadag. En Dag, deen op den 9. Mee 1950 zeréck geet. Gefeiert gëtt also de Plang vum Robert Schuman. De franséischen Ausseminister huet viru 70 mat sengem Pabeier d'Weiche gestallt fir déi spéider Europäesch Unioun. Zu Lëtzebuerg ass dësen Dag jo zënter leschtem Joer offiziell e Feierdag.

Et ass mat Sécherheet net déi beschten Zäit fir déi europäesch Iddi. Europhille bekloen an der Corona-Kris, datt virun Allem national agéiert gëtt an datt ebe souguer bannent dem Schengenraum Grenzen zougemaach goufen.