D'Kathoulesch Kierch huet kee Versteesdemech dofir, dass Geschäfter a Schoulen nees dierfen opgoen, ma d'Kierche keng Gottesdéngschter däerfe feieren.

Deconfinement an der Kierch/ Annick Goerens

De 6. Mee hätt een der Regierung e komplett Schutzkonzept geschéckt, fir nees Massen dierfen ofzehalen. Dorop koum awer just eng global Äntwert un all d'Kulten, dass et den Ament eben net erlaabt wier. D'Gottesdéngschter géinge wuel am nämmlechte Secteur consideréiert gi wéi de Sport an den Halen, déi jo bis op Weideres nach zoubleiwe mussen, erkläert de Weibëschof a Generalvikar Leo Wagener.



"Et kéint een nach ganz aner Beispiller soen. D'Muséeë sinn opgaangen, d'Nationalbibliothéik ass opgaangen an aner Institutioune sinn opgaangen. Et gi sécherlech Saachen déi erlaabt sinn, wou d'Gefor vun der Kontaminatioun méi grouss ass wéi a markéierte Plazen an enger Kierch, wou d'Leit disziplinéiert sëtzen. An dofir den Appell e bësse gudde Wëllen ze weisen."



Et hätt ee schliisslech e richtegt Schutzkonzept ausgeschafft, op 4 Säiten, dat een am Staatsministère agereecht hätt, präziséiert de Generalvikar. An dobäi geet et net just ëm d'Unhu vun enger Mask an d'Desinfektioun vun den Hänn an der Entrée.



„Jo ganz praktesch missten d'Leit sech fir d'éischt schonn emol am Virfeld umelle fir de Gottesdéngscht, well mir kréien net méi ganz vill Leit an de Raum eran. De Raum wäert virdru gezeechent sinn, do wäerte Plaze markéiert sinn, d'Ofstänn déi een ze halen huet, wann een eran an eraus geet, d'Entréeë solle getrennt sinn no Méiglechkeet. Et gëtt ganz grouss Precautioune bei der Kommioun, Säite vun deem deen d'Kommioun spent. D'Virbereedung geet awer schonn u mat de Mesuren an der Sakristei. All déi verschidden Ofleef si genau gekläert. An dat wäert och schonn eng gewëss Kujenade si fir d'Leit. Mee mir wëllen eis net virwerfe loossen, dass mer géinge Gottesdéngscht op Käschte vun der Gesondheet vun de Leit feieren."



Et wäre ganz grouss Ännerungen, déi wéi géingen doen. Och de Chouer, deen um Duxall ass, wou et net méiglech ass, 2 Meter Ofstand tëscht all Mënsch ze halen, kéint an der aktueller Situatioun natierlech net esou fonctionéieren. Och fir d'Massendénger ginn et Ännerungen.



„Mir wëllen och d'Logik vun dem Här Meisch ganz respektéieren, fir d'Klasse getrennt ze halen. Dat heescht wann d'Massendénger nach Schüler sinn, ass nëmmen ee pro Gottesdéngscht zougelooss, fir dass et net zu enger Vermëschung vun de Kanner kënnt.“



D'Gottesdéngschter gehéieren zur DNA vum Chrëscht-sinn. D'Demande vun de Leit a vun de Paschtéier wär do, fir onbedéngt nees kënnen unzefänken.



„Mir hu mengen ech e ganzt responsabelt Konzept ausgeschafft, wat eis ganz vill Nodeeler erabréngt. Mee mir hätten elo gär eng Äntwert dorop. Mir musse wëssen, bei alle Kulten hu mir et mat Leit ze dinn, déi sinn Disziplin gewinnt. Mir invitéieren hei net op eng Corona-Party op d'Kinnekswiss. Mee mir wëssen, dass eis Leit ganz responsabel wäerten ëmgoen am Versteesdemech vun der Krise. Mee wgl. gitt eis eng Äntwert.“



De Generalvikar Leo Wagener hofft, fir op d'mannst fir Päischten nees kënne mat de Gottesdéngschter unzefänken.

Och de Paschtouer a Chef vun der Protestantescher Kierch hei zu Lëtzebuerg, Volker Strauss kann d'Ongedold vu senge kathouleschen Homologe gutt verstoen.

De Volker Strauss

"Wir tun uns natürlich auch schwer damit, weil wir merken überall ist Bewegung und bei uns ist Stillstand, aber ich hab auch Verständnis dafür, dass im Augenblick die Regierung alle Hände voll zu tun hat. Und dass wahrscheinlich ein Dossier nach dem Anderen abgearbeitet wird. Wir wünschen uns genauso wie alle Anderen, dass wir möglichst schnell wieder Gottesdienst feiern können. Und hoffen dass da jetzt einfach Bewegung in dem Dossier ist. Ich denke, dass wir es hinbekommen zur Not kürzere Gottesdienste und das öfters zu machen. Also ich sag mal so, wenn man uns sagt, das geht nicht, dann werden wir mit Sicherheit einen Vorschlag machen können und sagen, dann machen wir einfach 2 Gottesdienste, wenn nur 10 Leute in der Kirche sitzen dürfen. Also insofern brauchen wir jetzt einfach eine Rückmeldung von der Regierung. Die Ungeduld teile ich, dass wir da natürlich auch gerne wüssten woran wir sind, denn es fragen natürliche Leute nach und es gibt spirituelle Bedürfnisse, ob einem das gefällt oder nicht. Das gehört zur Realität dazu und manche Leute möchten das und es ist auch ihr gutes Recht das einzufordern."

Och déi Protestantesch Kierch hei zu Lëtzebuerg huet der Regierung e Schutzkonzept eraginn an hofft, dass esou séier wéi méiglech eng Decisioun wäert falen.

Am Nomëtteg huet och d'CSV-Fraktioun d'Demande gestallt fir d'Institutiounekommissioun an den zoustänneg Minister Xavier Bettel sou séier wéi méiglech fir eng Reunioun ze convoquéieren an do iwwer den Deconfinement an de Kierchen an de Relancement vun ëffentleche Gottesdéngschter ze debattéieren.