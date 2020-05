Beim Wollef, deen Enn Abrëll Schof an der Géigend vun Nidderaanwen gerass huet, handelt et sech ëm ee Männchen aus Niedersachsen.

Dat hunn zousätzlech Analyse vum däitschen Senckenberg-Institut erginn, déi e Freideg vun der Naturverwaltung matgedeelt goufen. De Wollef konnt duerch seng DNA-Spueren engem Ruddel aus der Gemeng Rodewald zougeuerdent ginn. Hien huet sech deemno op d'mannst 450 Kilometer, warscheinlech souguer nach méi wäit, deplacéiert, ier en op Lëtzebuerg komm ass.

D'Autoritéiten hate virun zwou Woche confirméiert, datt wuel am Raum Nidderaanwen e Wollef ënnerwee war.

Den 9. Juni organiséieren d'Naturverwaltung an den Nationalmusée fir Naturgeschicht zesumme mat der Gemeng Nidderaanwen e Webinar, also eng Online-Konferenz, iwwert de Wollef an d'Zesummeliewen tëscht Mënsch an Déier. Et muss ee sech am Virfeld registréieren. Detailer dozou fannt der am Communiqué vun der Naturverwaltung.