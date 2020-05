D'Patiente mussen awer e Rendezvous huelen, dat via den Internetsite vun der Santé oder iwwer Telefon.

Vun e Méindeg un, funktionéieren d'Maisons médicales nees zu den normalen Ouvertureszäiten. An der Woch vun owes 20 Auer bis Hallefnuecht an de Weekend an d'Feierdeeg vun 8 Auer moies bis Hallefnuecht.

Wéi d'Santé an engem Communiqué matdeelt, mussen d'Patienten Rendezvous huelen via den Internetsite vun der Santé respektiv iwwer Telefon um 20 333 111. Et muss ee sech dann och un déi fix Horairen halen. Hei ginn och just Net-Corona-Patiente behandelt. D'Leit sinn awer och hei opgeruff, sech un d'Hygiènesmesuren ze halen an eng Mask unzedoen.

Donieft hunn och d'Spidol am Kierchbierg an de CHL hir Garden fir de Juni organiséiert, an dee Plang publizéiert.

De Communiqué

Les maisons médicales de garde reprendront leurs activités à partir du 25 mai 2020

Communiqué par: Ministère de la Santé

À partir du 25 mai 2020, les maisons médicales de garde, qui permettent des consultations en dehors des heures d'ouverture des cabinets de médecins-généralistes, reprendront leurs activités. Les maisons médicales de Luxembourg, Esch-sur-Alzette et Ettelbruck recevront seulement des patients non-COVID, qui sont priés de venir seuls et munis d'un masque.

Les patients doivent prendre rendez-vous via sante.lu/mm respectivement le numéro de téléphone 20 333 111 et respecter les horaires fixés.

Les maisons médicales sont accessibles de 20h à minuit en semaine, ainsi que les samedi, dimanche et jours fériés de 8h à minuit.

En outre, le plan des services de garde des hôpitaux (Centre Hospitalier de Luxembourg + Hôpital Kirchberg) a été finalisé pour le mois de juin (voir annexe).