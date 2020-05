Genee wéi d'Lëtzebuerger Residente kréien och d'Grenzgänger 50 Maske gestallt. Si kënnen dës nach bis den nächste Freideg op de virgesinne Plazen ofhuelen.

An de meeschte vun den 102 Gemengen am Land leeft den Ament d'Verdeelung vu Masken op Héichtouren. Jidder Resident, deen op d'mannst 16 Joer al ass, huet eng Këscht mat 50 Stéck zegutt. Déi selwecht Operatioun leeft schonn zanter dem 11. Mee, wat d'Grenzgänger ubelaangt. Bis den nächste Freideg kënne si nach hir Maske siche goen. An et bleift nach Loft no uewen. Deelweis hate sech déi Responsabel op Lëtzebuerger Säit e méi groussen Zoulaf erwaart.

De Majouer Max Goeres, Officier Logistique vun der Lëtzebuerger Arméi zitt en éischten Tëschebilan: "Mir leie bei 65 bis 70 %. Dat mécht en Total vun 135 bis 140.000 Frontalieren. Wou een op eng Zomme vun ongeféier 7 Millioune Maske kënnt."

Op Esch-Belval gouf e Sonndeg de Mëtteg eent kloer. D'Frontalieren, déi do um Sonndeg hir Këscht mat Maske siche koumen, wëssen de Geste vun der Lëtzebuerger Regierung z'appreciéieren.

Am Fall, wou Grenzgänger kee Bong geschéckt kruten, kënnen déi sech nächst Woch mat hirer Kaart vun der Sécurité Sociale presentéieren.

Eng 200 Zaldoten a Mataarbechter vun der Post waren déi lescht zwou Wochen op 12 Sitten am Asaz. D'Post huet a ganz kuerzer Zäit ënner anerem d'Technologie zur Verfügung gestallt, fir d'Bréiwer ze scannen. Fir d'Arméi waren déi lescht zwee Méint och Geleeënheet ze weisen, wei séier, wéi flexibel d'Militär an der Kris reagéiere kann.

Wat d'Verdeelung vun de Masken un d'Residenten ubelaangt, sou sinn et déi 102 Gemengen, déi hei den Ament de Lead hunn. Déi hir respektiv Bierger informéieren. Iwwert de wéi, wat, wou.

