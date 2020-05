E gëtt egal wéi deier. Wann de Projet vum Militärsatellit finaliséiert soll ginn, riskéiert en duebel esou deier ze ginn, ewéi virun zwee Joer geduecht.

Am anere Fall, wann e fale gelooss gëtt, da sinn héich Penalitéite fälleg. D'Affär vum Militärsatellit war haut nees Thema an der Budgetskontrollkommissioun, do war och den Arméiminister François Bausch fir Explikatiounen. D'CSV schwätzt vun engem Skandal a beschëllegt net hien, den aktuellen Arméiminister, mä säi Virgänger Etienne Schneider.

Militärsatellit - Reportage Pierre Jans

Mat Sécherheet krut de François Bausch vu sengem Virgänger um Stull vum Verdeedegungsminister en fault Ee an d'Nascht geluecht, do ass d'CSV-Deputéiert Diane Adehm sech sécher. De Militärsatellit kascht nämlech däitlech méi ewéi déi 170 Milliounen Euro déi am Summer 2018 vun der Chamber guttgeheescht goufen.

''Et ass e Skandal wat bis elo an der ganzer Geschicht do geschitt ass. Den Här Bausch seet och riicht eraus, dass dat deemools am Regierungsrot net esou gesot gouf, ewéi den Här Schneider dat presentéiert huet. An der Chamberkommissioun ass dat net esou gesot ginn. Mir hunn d'Gefill wéi wann de fréiere Verdeedegungsminister der Chamber net déi ganz Wourecht gesot hätt, wéi wann e bësse geflunkert hätt, fir et dann emol léif ze soen.''

Dat mengt den aktuellen Arméisminister François Bausch awer net: ''Et sinn einfach Saache vergiess an ënnerschat ginn am Projet.''

Bis zu 180 Millioune kéint de Projet Militärsatellit nämlech méi kaschten. D'Rechnung gouf just gemaach fir de Bau, d'Lancement an d'Exploitatioun op Orbitten. D'Lëtzebuerger Arméi sollt d'Missioun um Buedem iwwerhuelen. Do feelt de Know-How. An d'Antenne sollten op den Härebierg kommen. Zweiwel beim ADR-Deputéierte Gast Gibéryen: ''Mir ginn dervun aus, dass de Gros net op Lëtzebuerg kënnt. Wat sinn also d'Retombéeë fir de Lëtzebuerger Staat wa mir hannenno 350 Milliounen Euro ausginn hunn?''

Den Observatiounssatellit, dee virun allem fir d'Verdeedegung agesat géif ginn, mä och fir klimatologesch Missiounen, wär u sech sënnvoll, seet de Minister, obwuel een net mat Recettë rechnen dierft.

Allerdéngs misst ee gutt iwwerleeën ob een aus dem Vertrag mam Hiersteller OHBI erausklamme wëll, och wann dat no juristescher Iwwerpréiwung méiglech wär. ''Et kéim een nach eraus, mä dat gëtt eng Deier fir näischt ze hunn. Et steet eng Klausel dran, déi seet, dass een erausklamme kann, mä dann huet ee vill Suen ausginn, fir näischt am Grapp ze hunn.''

D'Decisioun läit also bei den Deputéierten. Stëmmen si fir oder géint den neie Projet de loi fir e Budget vun 180 Milliounen op 10 Joer?

D'Budgetskontrollkommissioun wëll awer nach zousätzlech Explikatiounen iwwer den Asaz vum Satellit. D'Membere vun der Kommissioun hunn och decidéiert, d'Beamten aus der Defense, déi op deem Dossier geschafft hunn, grad ewéi de fréiere Minister Etienne Schneider an d'Chamber z'invitéiere fir Erklärungen ze ginn.