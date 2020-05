Et wier eng ganz schwéier Situatioun fir béid Säiten an si géif der mentaler Gesondheet vun deene Betraffenen net ze gutt kommen...

D'Patientevertriedung plädéiert an engem oppene Bréif nach emol dofir, datt d'Awunner vun all Altersheem an d'Patienten aus all Spidol erëm misste kënne Besuch kréien.

Oppene Bréif vun der Patientevertriedung

Patientevertriedung / Reportage vum Dany Rasqué

D'Asbl géif all Dag vu Leit kontaktéiert ginn, déi hier Familljememberen zënter Wochen net méi gesinn hätten. Dat wier eng ganz schwéier Situatioun fir béid Säiten an si géif der mentaler Gesondheet vun deene Betraffenen net ze gutt kommen.

Am Bréif, deen un d'Regierung an un d'Federatioun vun de Spideeler adresséiert ass, appelléiert d'Patientevertriedung u SI Versteesdemech fir d'Awunner vun Altersheemer an d'Patienten an de Spideeler ze hunn. Si wieren eleng, hätte keen Zousproch a kee Réckhalt vun hirer Famill an dat wier eng Situatioun, déi si an och hier Famillje just ganz schwéier kéinten erdroen.

Datt d'Recht op Besuch limitéiert ginn ass an der Zäit, wou et iwwerall u Schutzmaterial gefeelt huet, huet der Patientevertriedung no vill Sënn gemaach, ma elo géif et déi Penurie net méi ginn.

Dobäi kéim, datt d'Zuel vun den neien Infektiounen op engem ganz nidderegen Niveau wier, d'Geschäfter erëm opgaange sinn, d'Terrassen erëm op sinn an d'Restaurante vum Weekend un och.

Nieft dëse Moossname fir de Pleséier misst awer och grad elo e Wee fonnt ginn, fir erëm d'Famill am Spidol oder am Altersheem kënnen ze besichen. Et géif hei ëm dat psychescht Wuelbefanne vu ville Leit goen an et misst verhënnert ginn, datt si mental ofbauen, well se kee Kontakt méi mat der Aussewelt hunn.

Natierlech missten déi néideg Hygiènesmesuren agehale ginn, fir déi vulnerabel Leit ze schützen, ma manner streng Mesurë wieren elo och an deem Beräich ubruecht, ënnersträicht d'Patientevertriedung.