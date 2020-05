Zu Rëmeleng gëtt no jorelaangem hin an hir en neit Altersheem gebaut. D'Aarbechte sollen 2025 fäerdeg sinn.

Mir haten Iech op dëser Plaz driwwer geschwat a wéi engem schlechten Zoustand de "de Roude Fiels" ass. Wéi Servior um Freideg de Moien an engem Communiqué schreift, ass en neit Haus elo fir 2025 geplangt. De Projet gouf elo definitiv ugeholl. Fir 37 Milliounen sollen 120 Kummeren a Logementer gebaut ginn déi den neisten Sécherheetsnormen a Reglementatiounen entspriechen. Vun 2022 un ginn d'Residenten an d'Mataarbechter an eng nei Residenz op Déifferdeng verluecht. D'Zäit wou dat aalt Altersheem zu Rëmeleng ofgerappt an dat neit opgeriicht gëtt. D'Aarbechte sollen 2025 fäerdeg sinn.

