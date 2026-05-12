RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

TripartiteÉischt "Coordinatiounsentrevue" um Dënschdeg de Mëtteg

Joel Detaille
Am Konferenzzenter um Kierchbierg kënnt d'Regierung en Dënschdeg de Mëtteg mat de Patronatsvertrieder a mat de Gewerkschaften OGBL, LCGB a CGFP beieneen.
Update: 12.05.2026 06:27
D'Nora Back (Gewerkschaften), de Luc Frieden (Regierung) an de Michel Reckinger (Patronat) wäerte wuel wärend der Tripartite zesummen un engem Dësch sëtzen.
D'Nora Back (Gewerkschaften), de Luc Frieden (Regierung) an de Michel Reckinger (Patronat) wäerte wuel wärend der Tripartite zesummen un engem Dësch sëtzen.
© RTL Grafik

Et geet drëm d'Tripartite vun Ufank Juni ze preparéieren. Et ass déi éischte Kéier zanter laangem, dass déi 3 Säite dann nees zesummen ëm een Dësch sëtzen. Offiziell ass vun enger éischter Reunioun vum Tripartites-Coordinatiounscomité rieds.

Fir 16:30 Auer ass e Point-Presse geplangt.

Wirtschaftszuelen

De Statec an den Energie-Kommissär wäerten um dann och aktuell Wirtschaftszuelen duerleeën. Zentrale Sujet vun der Tripartite sollen nämlech d'Konsequenzen vum Iran-Krich sinn, huet de Premier Luc Frieden e Freideg jo erkläert. D'Sozialpartner wieren awer fräi all déi Mesuren mat op den Dësch ze bréngen, déi si fir richteg halen – virausgesat se stinn eben am Zesummenhang mam Krich, sot de Luc Frieden sënngeméiss. D'Gewerkschsaftsunioun huet scho wësse gedoen, dass si och de Sujet vum Mindestloun gär diskutéiert hätten.

Maniff zu Dummeldeng

Dorëms geet et dann och en Dënschdeg den Owend am Parc-Hotel zu Dummeldeng, wou eng gréisser Manifestatioun vun OGBL an LCGB organiséiert ass.
An der Invitatioun ass vun engem Rassemblement rieds, fir eng strukturell Augmentatioun vum soziale Mindestloun. D'Syndikater wéilten hir Memberen awer och iwwert déi lescht Evolutiounen am Kader vun den Tripartite-Negociatiounen informéieren.

Am meeschte gelies
"Mäi Wee" - Episod 14
Genéck gebrach beim Cheerleading: “Ouni meng staark Muskele wier ech haut dout”
Video
Fotoen
Testphas op der N15 ass eriwwer
Vum 18. Mee u muss ee bezuelen, wann ee vum Radar geblëtzt gëtt
8
Véier Festnamen um Weekend
Alkoholiséierte Chauffer rennt a Kannerkutsch, Iwwerfäll op der Gare an a Clausen
Hantavirus - Air Rescue nees am Asaz
Bis ewell goufen Hollänner, Britten, Däitscher, Schwäizer, Fransousen an Amerikaner positiv getest
Video
No Accidenter
CR347 blockéiert, Trafic op der N7 perturbéiert
Fotoen
Weider News
SAMU am Asaz
Auto op der Kopp tëscht Menster a Rued-Sir - ee Blesséierten
D'Jasmine Pettinger iwwerhëlt de Poste vun der Presidentin vun de Femmes socialistes vum Maxime Miltgen, déi nei Co-Parteipresidentin vun der LSAP ginn ass.
Invité vun der Redaktioun (12. Mee)
Jasmine Pettinger, Presidentin Femmes socialistes
Video
0
Käschten a Milliardenhéicht
Ginn d'Prioritéite bei de groussen Defense-Projete richteg gesat?
Video
5
Prozess 4,5 Joer nodeems Läich fonnt gi war
Ugekloten hat Pensioun vu Verstuerwenem kasséiert
Reaktioun op d'Kritik vun der ANIL
Aarbechtsgrupp kënnt réischt zesummen, net all Propos konnt schonn opgeholl ginn, sou d'Martine Deprez
9
Avis vum Staatsrot
Steierreform kritt Réckewand, mee d'Bier ass nach net geschielt
Audio
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.