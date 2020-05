Déi lescht Deeg sinn am Internet ëmmer nees Fotoe vu Verpackungen, Fläschen an anere Géigestänn opgetaucht, déi Leit an d'Natur gehäit hunn.

Rieds geet vun der Wiss hannert dem Musée Dräi Eechelen an der Stad Lëtzebuerg. Nieft der Kinnekswiss ass dës Plaz e sougenannten "Hotspot", fir gemittlech Owender ze verbréngen. Amplaz Verpackungen, Iessensreschter, Fläschen oder esouguer Camping-Still nees mat heem ze huelen, hunn eng Partie Leit dës einfach do leie gelooss. © Mobile Reporter