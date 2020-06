E Méindeg ass den Optakt vun den Examen op der Uni Lëtzebuerg, déi deels ënner Videosurveillance ofgehale ginn. Do wier awer nach munches onkloer.

Et stelle sech 4 Deeg virum Optakt vun den Examen nach eng Rei Froen iwwert den Dateschutz an déi praktesch Ëmsetzung, dat schreift d'UNEL, d'Unioun vun de Lëtzebuerger Studenten an engem Communiqué iwwert de geplangten Asaz vun enger Videosurveillance-Plattform, bei verschiddenen Examen op der Uni Lëtzebuerg, déi e Méindeg à distance ufänken. D'Studenten hätte wuel assuréiert kritt, datt d'Software déi d'Uni benotze wëll, Dateschutzkonform ass, ma fir den Ament hätt een nach keng Informatiounen iwwert de Schutz vun de perséinlechen Date kritt. D'Studenten wéissten net wéi laang hir Donnéeën gespäichert ginn a wien en Abléck dran huet. Dat wier e potentiellen Agrëff an d'Grondrechter, deen net ouni Averständnis vun de Studenten a Studentinnen geschéien dierft. Bis elo wier nämlech och nach keng Alternativ proposéiert ginn.

D'Unel kritiséiert donieft dee ganz praktesche Volet vun dëser Videosurveillance. Kee Student hätt sech bis elo kënne mat der Applicatioun familiariséieren an et wieren och weider keng Informatiounen erausgi ginn, wéi se ze notzen ass. Och hätt ee vun der Uni.lu keng Informatiounen driwwer kritt, wéi ee sech géint eventuell Bedruchsaccusatioune wiere kéint.

D'Studentenunioun fuerdert d'Uni an hirem Schreiwes op, fir de Studenten a Studentinnen, déi net mat dëser Plattform schaffe wëllen, Alternativen unzebidden. D'Studente missten de Choix hunn, e Choix vun deem net hiert Joer ofhänkt, mä hir perséinlech Rechter.

PDF: Pressecommuniqué