No de rezente Kriticke ronderëm d'Situatioun am Blannenheem zu Rolleng bei Miersch koum et elo zu Konsequenzen.

"Keng Mënschlechkeet, eng Atmosphär wéi an engem Prisong , Pensionnairen als "Objeten", et dréint sech alles nëmmen nach ëm d'Suen, iwwerall gëtt gespuert". Déi haart Reprochen, déi Familljemembere vun engen 30 Pensionnairen aus dem Rollenger Blannenheem och bei eis op der Antenne d'lescht Woch formuléiert haten, sollten net ouni personell Konsequenze bleiwen. No zwou Krisereunioune vum Verwaltungsrot, ass et d'Decisioun, datt de Generaldirekter an de Cipa Blannenheem getrennt Weeër ginn.

An do muss een d'Schreiwes vum Conseil d'Administration vun der Fondatioun Lëtzebuerger Blannevereenegung gutt liesen, well dat villes ausseet iwwert d'Atmosphär, déi an dëse Sëtzungen iwwert de Weekend muss present gewiescht sinn.

PDF: Schreiwes vun der Fondatioun Lëtzebuerger Blannevereenegung

Rieds geet vu graven Doleance vu Familljemembere vu Pensionnairen, Kriticken iwwer Mëssstänn awer, déi net de Wourechten an de Fakten am Cipa selwer géifen entspriechen.

Ewell am drëtten Alinea weist sech de Verwaltungsrot zudéifst enttäuscht iwwert d'Behuele vum Ex-Direkter Roger Hoffmann, deen duerch seng aggressiv Aussoe probéiert hätt sech op Käschte vu sengem Successeur ze profiléieren. Dat nennt Een Kloertext.

Effektiv hat sech de Roger Hoffmann och op RTL Radio net mat senger Kritik verstoppt a sech un de CA adresséiert.

Eréischt zwee Abschnitter no de klore Wierder vum CA iwwert d'Behuele vum Roger Hoffmann heescht et, datt de Generaldirekter Jean-Paul Grün an de Verwaltungsrot d'un commun accord decidéiert hunn, fir sech vuneneen ze trennen an de Kontrakt opzeléisen. Den Dr. Grün kritt Merci gesot fir d'Qualitéit vu sengen Aarbechten an dat war et.

Am RTL-Interview hat sech den accuséierte Jean-Paul Grün d'lescht Woch nach justifiéiert an ënner anerem op d'Konsequenze vun der Corona-Kris op d'Atmosphär bannent dem Cipa verwisen.

D'Ära Grün ass allemol lo eriwwer zu Rolleng

Den Drock, deen d'Familljen an d'Patientevertriedung, zanter leschter Woch opgebaut haten, war wuel ze grouss ginn.

Bis datt en neien Direkter genannt ass, iwwerhëlt de Christian Ehrang den Interim. Un him, nees Rou an d'Struktur vum Cipa Blannenheem ze bréngen.

De Verwaltungsrot vun der Fondatioun ënnert der Presidence vum Paul Ensch ass iwwerdeem dichteg besat an zielt eng ganz Panoplie u fréieren an aktuelle Politiker mam Marc Fischbach, dem Steeseler Buergermeeschter Jempy Klein oder och de fréiere Buergermeeschteren Albert Henkel an dem Marianne Brosius-Kolber.