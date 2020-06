Wéinst der Corona-Pandemie an de sanitäre Mesuren, ass et dëst Joer net méiglech den Nationalfeierdag esou ze feieren, wéi mir et kennen.

Keng Militär-Parad, kee Freedefeier an och keng gréisser Festivitéiten: Dëst Joer ass et op Nationalfeierdag e bësse méi roueg am Land. D'Stad Lëtzebuerg wëll d'Mënschen op eng aner Manéier zesummebréngen, am Respekt mam Social distancing, a lancéiert an deem Sënn déi digital Campagne "Solidaritéit, Solidarité, Solidarity".

PDF: Affiche Nationalfeierdag 2020

Op 3 Datume verdeelt d'Stad Lëtzebuerg am Kader vum Nationalfeierdag Gadgeten: Këscht mat Kräid, temporär Tattooen a Piques apéritifs.

D'Iddi hannert dëse Gadgeten ass, dass ee mam Hashtag #Nationalfeierdag2020 positiv Message a Gedanken op de soziale Reseauen post an esou dësen Dag méi lieweg mécht.

Zeremonie um Kanounenhiwwel

Wéi de Staatsministère matgedeelt huet, ass den 23. Juni eng offiziell Zeremonie beim Monument national de la Solidarité luxembourgeoise um Kanounenhiwwel. Den offiziellen Akt fir de Gebuertsdag vum Grand-Duc wäert an ofgeännerter Form sinn.

Am Respekt vum Etat de Crise ginn et just déi 3 Discoursen: vum Grand-Duc Henri, dem Chamberpresident Fernand Etgen an dem Premier Xavier Bettel. Aner Elementer ewéi den Defilé, Blummen déi néiergeluecht ginn oder d'Remise vu Medaile falen ewech.

Natierlech sinn och Invitéeën um Kanounenhiwwel dobäi, Regierungsmemberen, Deputéierter a soss Éieregäscht, eben just a reduzéierter Unzuel. Den offiziellen Deel den 23. Juni moies gëtt och am Livestream iwwerdroen.

D'Militärmusek suergt fir de musikalesche Encadrement an den Ofschloss maachen déi 21 traditionell Kanouneschëss vum Fetschenhaff aus.

Zeremonie gëtt och Live op RTL Télé Lëtzebuerg, op RTL Radio an op RTL.lu iwwerdroen.

Schreiwes