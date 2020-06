Op engem Summerdag ass de Puppelche bei de Lénger Weiere verschwonnen. De Fall huet d'Enquêteure beschäftegt, bleift awer bis haut ongeléist.

Et war e Summerdag. De Bëbee, gebuer de 6. Juni 2015, war nach net emol e Mount al, wéi en an der Géigend vun de Lénger Weiere verschwonnen ass. En Zeien hat deemools ausgesot, gesinn ze hunn, wéi d'Mamm mam Bëbee bei d'Weiere goung, eleng zeréckkoum.

Et bleiwen e Virnumm, en Numm, e Gebuertsdatum: Synonymme fir d'Schicksal vun engem klenge Kand. Huet d'Bianka virun e puer Deeg säi 5. Gebuertsdag gefeiert? Oder hätt? Lieft d'Kand nach? Ass et dout?

Froen, déi bis haut am Raum stinn. Op déi et Offiziell keng Äntwerte ginn.

De President vum Ombudscomité fir d'Rechter vum Kand, René Schlechter: "De Verloscht vun engem Kand geet bal iwwer dat eraus, wat mer ons virstelle kënnen. Dann och nach dermat ze liewen, datt e Kand verschwënnt an et weess een absolut net, wat mat ëm lass ass. Ob et dout ass? Ob et entféiert ginn ass? Ob et e gutt Liewen huet? Oder ob et ënner ganz onméigleche Verhältnisser lieft? Dat ass eng immens Belaaschtung."

Zanter iwwer 7 Joer ass de René Schlechter President vum Ombudscomité fir d'Rechter vum Kand a schreift selwer "Kinderrechte gehen uns alle an." An och e Puppelchen, d'Bianka, hat Rechter, wéi et viru 5 Joer verschwonnen ass. Deeg duerno hat deemools d'Doris Wolz, an hirer Funktioun als Procureur Adjoint, dës Ausso gemaach:

"Mir hu keng Informatiounen. Ma mir ginn dervun aus, datt d'Kand lieft. Déi Pisten, déi enquêtéiert ginn, an et gi ganz vill Pisten, déi mer nokucken, déi ginn all vun der Hypothees aus, datt d'Kand lieft."

14 Méint souz d'Mamm vum Bianca an Untersuchungshaft. Eng laang Zäit, wärend där d'Fra d'Geheimnis iwwer d'Schicksal vum Puppelche fir sech schéngt gehalen ze hunn. Aussergewéinlech Sichaktiounen hunn zu kengem konkrete Resultat gefouert. Iwwer d'Jore gouf et och kee weideren Appell un d'Ëffentlechkeet.

Eng Läich gouf bis haut net fonnt.

Gouf d'Kand un eng drëtt Persoun weiderginn? Nodeems d'Mamm gewuer gouf, datt se de Bëbee net dierft halen? Wat gouf aus enger méiglecher Spuer a Portugal?

Froen, déi 5 Joer no de Faite weider am Raum stinn. D'Enquête gehéiert net op d'Place publique, sou eng vun de Reaktioune vun der Justiz deemools. 5 Joer méi spéit gouf et op Nofro hin d'Äntwert, d'Justiz géif zu dësem Ablack kee Statement am Toun oder Bild ofginn. Bleift d'Hoffnung, datt de Fall Bianka Bisdorff net zum 'Cold Case' gouf.

De René Schlechter: "Cold Case heescht, et ass eng Enquête gelaf an déi konnt net méi weider goen, well et keng Elementer méi gëtt. An engem Fall, wéi deem hei, ass awer ze hoffen, datt esou e Fall iergendwou nach weider lieft. Ech kéint mer virstellen, datt eleng an der Psyche vun den Enquêteuren, déi dermat beschäftegt waren, datt dat iergendwou nach wierkt. Dat och dee Moment, wou sech eng nei Chance géif erginn, och sou e Fall nees kann a muss opgegraff ginn."

De René Schlechter ënnersträicht, datt et wichteg ass, d'Memoire vu sou engem Fall, deen ongeléist ass, oprecht z'erhalen.