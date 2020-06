Zanter 10 Auer de Moien ass d'Plenière vun der Chamber haut ausnamsweis op engem Samschden zesummen.

Um Ordre du jour stoungen eng Rei Gesetzprojeten, déi am Kader vun der aktueller sanitärer Kris proposéiert goufen.

Ee Projet de loi, deen d'Delaie fir d'Reunioune vun de Societéite verlängert, gouf unanime ugeholl.

De Gesetzprojet fir d‘Aide fir energetesch Renovatioune bei Wunnhaiser an d’Luucht ze setze gouf mat 58 Stëmmen ugeholl. Aleng d’Deputéiert vun déi Lénk hu sech beim Vott enthalen. D’Subventionéierung vun der energetescher Sanéierung wier eng liberal Approche, sot dozou den David Wagner, an den Ae vun déi Lénk misst een éischter an d’Richtung vu Service Publique goen. Déi aner Oppositiounsparteien CSV, ADR a Piraten hunn de Projet matgedroen, allerdéngs allen 3 bedauert, datt en net sozial genuch wier. De Projet géif just Leit ze gutt kommen, déi souwisou schonn e méi grousse Budget hätten.