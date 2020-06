Well jo Nationalfeierdag net esou ka gefeiert ginn, wéi et soss de Fall ass, huet sech d’Militärmusek e besonneschen "apport" fir dëst Joer afale gelooss.

Interpretéiert goufen nämlech de Wilhelmus an d'Heemecht, mä net an engem Concertssall, ma villméi separat gefilmt an op méi Plazen, wéi just op enger.

D'Iddi vum Dirigent vun der Militärmusek, dem Lieutnant-Colonel Jean-Claude Braun war et, datt sämtlech Regësteren aus dem Orchester op 15 verschidde Plaze vum Land gefilmt ginn, déi eng historesch oder kulturell wichteg Identitéit fir de Grand-Duché duerstellen.

Sou hunn d'Militärmuseker hiren Deel vu Wilhelmus an der Nationalhymne z.B. beim Veianer Schlass, am Mëllerdall, virum Palais, zu Dikrech um Härebierg oder och op der Wormer Këppchen an zu Esch-Belval virun den Héichiewen interpretéiert.

Dës opwänneg Dréi-Aarbechten waren d'virläscht Woch.

De Montage vun de Film-Enregistrementer gouf vum Sergent Ben Seil gemaach.

D'Resultater si bei eis op rtl.lu ze gesinn:

E Méindeg den Owend um 17 Auer de Wilhelmus.

En Dënschdeg de Moien um 8 Auer d'Heemecht.

U sech wier d'Militärmusek natierlech op dësen zwee Deeg gefuerdert gewiescht. Dat ass awer, bedéngt duerch d'Covid-Ëmstänn, nëmmen en Dënschdeg um 11 Auer de Fall, wann eng offiziell Zeremonie fir Nationalfeierdag um Kanounenhiwwel ass.

Dës Feier, déi eng knapp Stonn dauert, gëtt natierlech op Télé, Radio an Internet live op RTL iwwerdroen.