Domadder ginn déi Deeg, déi d'Frontaliere wärend der Coronakris an der Belsch geschafft hunn, esou versteiert, wéi wa si se zu Lëtzebuerg gemaach hätten.

Fir de Finanzminister Pierre Gramegna wier dësen Accord eng gutt Noriicht fir Lëtzebuerg, ma haaptsächlech fir d'Entreprisen an d'Salariéeën. Domadder bleiwen d'Frontalieren aus der Belsch méi flexibel a kënne a Sécherheet virum Virus weider vun doheem aus kënne schaffen. Hien huet och de belschen Nopere Merci gesot fir hir Kooperatioun.

De Communiqué

COVID-19: Prorogation de l'accord entre le Luxembourg et la Belgique concernant le télétravail des frontaliers jusqu'au 31 août 2020 (22.06.2020) Communiqué par: ministère des Finances

Le Luxembourg et la Belgique sont convenus de proroger jusqu'au 31 août 2020, l'accord amiable du 19 mai 2020 concernant la situation des travailleurs transfrontaliers dans le contexte de la lutte contre la propagation du COVID-19.

L'accord amiable, qui sera désormais applicable jusqu'au 31 août 2020, prévoit que les jours de travail pendant lesquels l'emploi a été exercé à domicile en raison des mesures prises pour combattre la pandémie de COVID-19, peuvent être considérés comme ayant été prestés au Luxembourg.

Pierre Gramegna, ministre des Finances, commente: «Cette prorogation de l'accord sur le télétravail avec la Belgique est une excellente nouvelle pour le pays et est fort utile pour nos entreprises et salariés. Elle procurera la flexibilité nécessaire aux travailleurs frontaliers belges, et garantira une sécurité juridique aux entreprises pour organiser la sortie de la situation de crise dans les meilleures conditions. Je tiens une nouvelle fois à remercier nos partenaires belges pour la très bonne coopération au cours des derniers mois.»