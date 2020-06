2 Debate wäerten nach virun der Summervakanz sinn. Den 29. Juni gëtt iwwert d'Prime unique fir d’Leit aus dem Gesondheets- a Fleegesecteur diskutéiert.

Hei geet et drëm, fir hiren aussergewéinlechen Asaz wärend der sanitärer Kris ze belounen.

An den 10. Juli, iwwert d’Fuerderung, dass d’Schoulen an d’Accueilsstrukturen eréischt am September sollten opmaachen. Den Educatiounsminister hat sech jo do schonns ënnert 4 Aen mat der Petitionärin getraff.

No der Schoulvakanz wäert et da weider zwee Debate ginn, nämlech iwwert iwwert d’Aféiere vun engem Télé-Travailsrecht, an iwwert de Verbuet vun engem 5G-Reseau am Land.

Iwwregens ass et elo nees erlaabt, och schrëftlech Ënnerschrëften ze sammele fir eng Petitioun. Wärend dem Etat de crise war dat jo just online via de Site vun der Chamber méiglech.