D'Enseignanten an den Direkter vum Lycée technique agricole si géint d'Zesummeleeë vun den A- a B-Klassen an hunn eng Dispense fir hiert Gebai gefrot.

Dat wat am Fondamental oder och nach am klassesche Lycée nach ze maache wier ouni gréisser Adaptatiounen, wier mat de ville Klassen an der Formation professionnelle am LTA ganz schwéier méiglech, heescht et vum Comité de la conférence an engem oppene Bréif.

PDF: Oppene Bréif vum LTA

E spezifesche Problem géif et och nach am Schülertransport, wou Mini-Busser den Ament nach mat Ofstand tëscht de Schüler gefuer ginn. Mam Ofschafe vum Gruppesystem wier dat elo net méi méiglech. D'Signatairen appelléieren un d'Gewerkschaften, hir Fuerderung nom Status quo z'ënnerstëtzen. Vun e Méindeg un funktionéieren d'Schoulklassen jo erëm komplett vum Precoce bis an de Lycée.