Meteolux hat fir e Freideg eng Alerte Jaune erausginn. D'Wieder hat Afloss op den Trafic an huet och d'Rettungsdéngschter op e Plang geruff.

Esou huet den ACL ënner anerem e Bam an der Strooss tëscht Ell a Réiden op der N22 gemellt. Donieft waren och den CR171 tëscht dem Neihaischen a Schraasseg wéi och den CR106 tëscht Réiden an Nidderpallen duerch e Blam blockéiert.

Aquaplaning gouf et op méi Plazen am Land, dowéinst goufen hei d'Automobilisten opgeruff, extra opzepassen.

Dann hat zu Dippech de Blëtz an en Haus an der Rue de Cimetière ageschloen, dat géint 16:15 Auer. Dëst huet zu engem Feier am Gespär an um Späicher vum Haus gefouert.

© Luc Eyschen © Luc Eyschen

Da gëtt et och eng Warnung virun héijen Ozonwäerter. De seuil de pré-information (160 µg/m³) kéint am Laf vum Dag erreecht an iwwertraff ginn.