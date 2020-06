De Staatslabo huet zesumme mat der Direktioun vun der Santé een Iwwerwaachungsprogramm vun der Gripp zu Lëtzebuerg.

Vun den 1.027 Echantillonen, déi tëscht Oktober a Februar vu Generalisten un de Labo geschéckt an an de leschte Wochen op de Sars-CoV-2 analyséiert goufen, war keen Test positiv. Et géif also kee Beweis ginn, datt de Virus scho virum éischten offizielle Fall den 29. Februar zu Lëtzebuerg zirkuléiert ass.

D'Resultater vum Staatslabo weisen, datt den neie Coronavirus tëscht Oktober a Februar sécher net massiv zirkuléiert ass. Datt et eventuell vereenzelt Fäll gouf, kéint een net ausschléissen.

Den LNS ass och permanent amgaangen, d'Eegenschafte vum Virus ze analyséieren. Zu Lëtzebuerg géif eng Variant zirkuléieren, déi sech méi liicht iwwerdréit. 99 Prozent vun de Viren, déi analyséiert goufen, si vun der europäescher Variant vum Virus.

An de leschte Wochen huet een d'Testkapazitéite weider ausgebaut. Nei Maschinne goufe kaf, déi automatiséiert Tester kënnen duerchféieren. Bis zu 3.000 PCR-Tester kéint ee maachen, fir eng Infektioun nozeweisen. De Staatslabo ass iwwerdeems och amgaange Kapazitéiten opzebauen, fir Blutttester ze maachen, fir ze analyséieren, ob Leit Antikierper gebilt hunn.