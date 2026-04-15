Appellsprozess Urteel an Affär Lunghi/RTL géint zwee fréier Journalisten a géint fréieren Direkter gëtt 20. Mee geschwat

Diana Hoffmann
Um Stater Geriicht war et an der Affär géint de Marc Thoma an d'Sophie Schram, grad wéi den Alain Berwick um Mëttwoch um Requisitoire vum Parquet.
Update: 15.04.2026 18:22
A sengem Requisitoire huet de Vertrieder vum Parquet général d’Confirmatioun vum Alain Berwick sengem Fräisproch aus éischter Instanz gefrot. Géint déi zwee Journaliste freet hien, d’Calomnie an d’Diffamatioun zréckzebehalen. Allerdéngs géif hie sech mat der klengstméiglecher Geldstrof vun 251 Euro zefridde ginn, esou de Vertrieder vum Parquet. An éischter Instanz waren de Marc Thoma an d’Sophie Schram zu enger Geldstrof vu jeeweils 1.000 Euro verurteelt ginn. Plus en Euro symbolesche Schuedenersatz fir de fréiere Mudam-Direkter. D‘Urteel gëtt den 20. Mee geschwat.

