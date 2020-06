Bis ewell géif et nach keng Pläng vu Guardian, zu Lëtzebuerg z'investéieren. A Polen dogéint géif eng nei Produktioun opgoen.

Et géif alles dru setzen, fir de Produzent vu Flaachglas Guardian z'iwwerzeegen, déi nächst Joren an en neien Uewen z'investéieren an dat zu Lëtzebuerg. Op Froe vun den Deputéierte Michel Wolter, CSV, Gusty Graas, DP, an David Wagner, déi Lénk, huet den Wirtschaftsminister Franz Fayot präziséiert, dass den Uewen um Produktiouns-Standuert Käerjeng bannent den nächsten 18 Méint bis 2 Joer vereelzt wär.

Bis ewell huet Guardian nach keng Pläng, fir hei am Land z'investéieren. Gläichzäiteg investéiert de Produzent awer an eng nei Produktioun a Polen. Och wann zu Diddeleng den Uewen net géif ersat ginn, esou géif de Standuert awer net komplett fale gelooss ginn.

De Franz Fayot betount och, dass d'Direktioun vu Guardian der Lëtzebuerger Regierung géintiwwer keng ferm Engagementer gemaach hätt, wéi den deemolege Wirtschaftsminister Etienne Schneider 2018 op Aarbechtsvisitt an den USA war, an duerno vu ganz positive Gespréicher mat Guardian geschwäermt hat.

Zanter 2018 hätt sech vill geännert, esou den haitegen Wirtschaftsminister. International géif et eng Iwwerproduktioun vu Flaachglas ginn. Virun allem duerch Importer aus China. D'Demande wär staark zeréckgaangen.