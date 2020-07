Weider präziséiert de Planning familial, datt 98,9 Prozent vun den Affer, déi sech bei hinne gemellt hunn, mannerjäreg waren.

De Planning familial huet en Dënschdeg den Owend hiren Aktivitéiterapport vun 2019 publizéiert. Deemno hunn déi 3 Zenteren an der Stad, zu Esch an zu Ettelbréck, d'lescht Joer op iwwer 33.500 Demanden oder Kontakter geäntwert a reagéiert. Bal 3.200 Leit goufe perséinlech empfaangen a knapps 5.000 Persoune goufen informéiert, iwwert déi sexuell Gesondheet oder Ustiechungsgeforen. Déi medezinesch, psychosozial, oder sexologesch Consultatioune wieren deemno am Laf vun 2019 ëm gutt 12 Prozent an d'Luucht gaangen.

Zwou Zuelen, déi erféieren dinn, sinn iwwerdeems déi, dass méi wéi d'Hallschent vun den Affer vu sexueller Gewalt, déi sech un de Planning adresséiert hunn, zum Zäitpunkt vun der Dot mol nach net 10 Joer al waren an 98,9% waren nach net volljäreg. Hei sollt d'Zäit, wou een dono kann d'Justiz belaangen, onbedéngt an d'Luucht gesat ginn. Hautdesdaags sinn dat grad emol 10 Joer.



De Planning familial schreift an hirem Rapport och, dass déi sanitär Kris duerch Corona eng ganz schwiereg wier a war, déi méiglech Laang-Zäit-Konsequenze matsechbruet hätt. Wärend dem Confinement waren hir 3 Zentren am Land och op bliwwen.