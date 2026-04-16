Auswäertung vu Probleemer mat Fiichtegkeet bei "Family of Man"Déi Lénk fuerderen d’Urgence Explikatioune vum Eric Thill

D’Dokumenter, déi d’Oppositiounspartei vum Kulturministère iwwermëttelt krut, géifen eppes aneres soen, wéi dat wat den Direkter vum CNA Gilles Zeimet den 11. Mäerz an der Kulturkommissioun den Deputéierten erkläert hätt.
Dowéinst fuerderen déi Lénk en Donneschdeg an engem ëffentleche Schreiwes, datt d’Kulturkommissioun a Präsenz vum DP-Kulturminister Eric Thill d’Urgence misst convoquéiert ginn, fir “iwwert dës grave Problemer” ze schwätzen. Den Eric Thill hat e Samschdeg bei eis am Background um Radio erkläert, datt verschidde kritesch Wäerter an de Raimlechkeete vum Schlass zu Clierf just “zu engem minimalen Zäitpunkt” iwwerschratt gi wieren. De Minister huet vu Minutte geschwat. Et wieren och präventiv Maschinne fir ze entfiichten installéiert ginn, fir en potentielle Schued sou kleng wéi méiglech ze halen.
D’Tageblatt huet en Donneschdeg an engem Artikel awer driwwer bericht, datt wéinst der futtisser Klimaanlag zejoert d’Fiichtegkeet a verschiddene Raim duerchaus iwwert méi e laangen Zäitraum ze héich gewiescht wier. Eppes, wat den historesche Fotoen vun der “Family of Man” vum Edward Steichen schuede konnt. Fotoen, déi zum Unesco-Weltkulturierwen gehéieren.
Nieft der “Family of Man” stoung de CNA och wéinst Fiichtegkeetsproblemer bei der “Teutloff Collection” zu Diddeleng zejoert an der Kritik. Derbäi kommen Kriticken un der Gouvernance vum Direkter Gilles Zeimet. Zwee Mataarbechter hunn eng formell Protektiounsprozedur wéinst Mobbing initiéiert.