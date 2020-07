E Mëttwoch de Mëtteg hunn de Premier Xavier Bettel an d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert de Point iwwert d'Corona-Situatioun zu Lëtzebuerg gemaach.

An de leschten Deeg gouf et heiheem nees méi Covid-Nei-Infektiounen. Trotzdeem wier et nach ze fréi, fir nei Mesuren ze huelen, esou de Premier Bettel. Et soll een ofwaarden, wéi d'Zuele sech entwéckelen. Dat gesäit een an den nächsten Deeg. Et bleift bis op Weideres wichteg, sech un d'Gestes barrières ze hale mam Undoe vun de Masken an dem Respekt vun den Distanzen.

Derbäi kënnt een neit a méi strengt Covid-Gesetz, dat en Donneschdeg gestëmmt gëtt.

E Sonndeg ass ee weidere Regierungsrot. Do gëtt mat de Spezialisten diskutéiert, ob net awer nach méi streng Mesuren néideg sinn.

Fir de Rescht hunn de Premier Xavier Bettel an d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert déi aktuell breetgefächert Test-Strategie verdeedegt, mat do och dem Abezéie vun de Frontalieren.

Et géif een och net midd ginn, d'Ausland iwwer eist spezifescht Testen ze informéieren. Manner teste wier sécher keng Optioun. Et wëll ee sech awer wieren a just nach d'Zuel vun nei-infizéierte Residenten no bausse matdeelen.