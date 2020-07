De 24. November zejoert koum et jo um Chrëschtmaart an der Stad zu engem trageschen Accident.

Um Knuedler nieft der Äispist war eng Äisskulptur gebrach an ëmgefall. Den ënneschten Deel vun engem groussen a ganz schwéieren Äisblock war op e klengt Kand gefall an huet säi Kapp widder d’Clôture vun der Äispist gedréckt.

De knapp 3 Joer jonke Bouf huet d’Ongléck net iwwerlieft. An Tëschenzäit si bal 8 Méint vergaangen. D’Eltere kënnen nach ëmmer net verstoen a realiséieren, wéi et zu dësem trageschen Accident konnt kommen a firwat hire Fils op dës Manéier aus dem Liewe gerappt gouf.

D’Enquête ass nach ëmmer am Gaang. D’Eltere vum verstuerwenen Emran wënsche sech, dass méiglechst séier gekläert gëtt, wie fir d’Sécherheet ronderëm d’Äisskulpturen zoustänneg war a wou Feeler gemaach goufen.

Et wéilt ee Kloerheet, fir iergendwéi, wann iwwerhaapt méiglech, kënnen ofzeschléissen. Et wier och wichteg, d’Responsabilitéitsfro ze klären a fir sécherzestellen, dass esou en dramateschen Accident sech an Zukunft net méi widderhëlt.

Op Nofro hi krute mer vum Parquet confirméiert, dass den Untersuchungsriichter den Ament nach mat senger Instruktioun am Gaang wier. Wéi laang dat géif daueren, wier net ofzeschätzen.