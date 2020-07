Lafe goen, fréier en Hobby, kascht haut Iwwerwannung. Haut, Méint no hirer Infektioun, ass si nämlech nach ëmmer net esou fit, wéi dat viru Corona war.

Et ass wéi eng schwéier Gripp, esou hat d’Pascale Barthel hir Covid19 Infektioun ugangs beschriwwen. Déi 42 Joer jonk sportlech Fra huet zu den éischten am Land gehéiert, déi de Virus am Mäerz krut. Well et deemools nach net vill Erfarungsberichter iwwer de Krankheetsverlaf gouf, huet déi jonk Fra d’Leit iwwer e Videoblog iwwer hiren Zoustand um Lafende gehalen. Féiwer, Houscht, eng Longenentzündung, schlussendlech huet déi akut Phas vun hirer Krankheet sech 6 Woche laang gezunn. Haut huet si mat den Nowéien ze kämpfen.

D’Middegkeet ass zanter der Covid-Infektioun am Mäerz e permanente Begleeder. Otemproblemer huet d’Pascale Barthel och Méint no hirer Infektioun nach zäitweis. Wa Lafe goen fréier Freed war, esou kascht et haut Iwwerwannung.

"Mäi Liewen ass net méi dat, wéi virdrun" seet d'Pascale Barthel. "Et ass méi schlecht ginn, well ech einfach net méi esou fit sinn. Ech mierken, datt ech physesch net méi esou fit sinn, wéi virdrun. Et huet mech physesch einfach extrem matgeholl, well ech jo och bal 6 Woche krank war."

Eigentlech zielt d’Pascale Barthel jo net zu de sougenannte Risikopatienten. Relativ Jonk, sportlech, jo si hat virdrun e liichten Asthma. Wéi si am Fréijoer hire Vlog op Youtube ugefaangen huet, hätt si net geduecht datt si nach Méint drop un de Suitte vum Virus knae géif. Et wär definitiv vill méi wéi eng schwéier Gripp, esou hir Aschätzung haut.

"Bei enger Gripp huet een net nach Problemer mat de Gelenker oder Problemer fir ze ootmen oder nach eng Bronchite dono. Dee Brain-Fog, deen ech och emol hunn, dee kënnt erëm a geet dann nees."

Fir konzentréiert ze schaffen a géint d’Middegkeet unzekommen, drénkt d’Pascale haut 3 bis 4 Tase Kaffi den Dag. Fréier huet si es seele gebraucht. Si schmaacht d’Gedrénks awer net richteg. Eng 10 Deeg no Opkomme vun de Symptomer hat si de Geschmaach- a Gerochssënn verluer.

"Iwwer zwee Méint ass deen awer lues a lues erëm zeréckkomm an elo virun 3 Wochen,de Virus hat si viru véier Méint, ass de Geroch- a Geschmaachssënn erëm komplett fortgaangen."

Zanter Mee léisst déi jonk Fra a Mamm, där hire Bouf an de Mann de Virus iwwregens net kruten, sech vu Spezialiste suivéieren. Déi rezent héich Infektiounszuelen am Land bereeden hir Suergen. Obwuel, oder vläicht souguer grad well si COVID-19 schonn hat.

"Ech hu jo de Serologietest gemaach, fir ze kucken, ob ech Antikierper hat. Iwwer dräi Méint sinn d'Antikierper lues a lues erofgaangen an ech weess elo net, ob ech nach immun sinn, oder net. Normalerweis schonn, mä ech géif et awer net wëllen testen."

D’Pascale Barthel wënscht sech, de Corona-Virus ni gehat ze hunn. Si wär zanterhier eng aner Persoun. Hänn desinfizéieren a Mask, fir si haut eng Selbstverständlechkeet. Et wär déi nei Norm un déi jiddereen, och déi méi Jonk, sech onbedéngt missten halen.

Dr. Gil Wirtz: Schied vun de Longe bleiwen net aus

Déi läscht Méint goufen et am CHL méi ewéi 200 Hospitalisatioune wéinst dem Covid-19. D’Spidol mécht e reegelméissege Suivi mat de Patienten, déi eng Infektioun duerchgemaach hunn

D'Nowéien zéie sech dacks iwwer Wochen, esou den Dr. Gil Wirtz, Longespezialist a Chef vum Service Pneumologie.

Extrait Dr. Gil Wirtz (1)

„A ganz vill Patiente beschreiwen eis wärend 3,4 oder souguer 5 Woche Symptomer, déi nach net ganz geheelt sinn. Dat heescht ganz kloer, dat ass eppes, wat ee grousse Problem ass. An dësem Kontext hu mir och elo mat puer Universitéiten a Frankräich, wou mer eng international Studie maachen, wou mer eis drun interesséieren, besonnesch wéi et de Leit geet, déi hospitaliséiert goufen, no 3 Méint an no 6 Méint, wéi eng Symptomer se deen Ament nach hunn an duerch wat si se z'erklären.“

Och Schied un de Longe bleiwe bei verschiddene Patienten net aus.

Extrait Dr. Gil Wirtz (2)

„Vu deene Patienten, déi duerch d'Reha gaange sinn, déi haten natierlech ganz oft eng grouss Longenentzündung op béide Säiten a mir wëssen, datt dës Patienten dacks Läinzeechen an der Long behalen. Läinzeechen, déi bis zu fibrotesche Liaisoune kënne goen, déi op laang Zäit d'Long fragiliséieren, fir Infektiounen, de Longevolummen alternéieren an och Otemnout op laang Zäit kënne matsechbréngen.“

Och wat d'Antikierperen ugeet, ass nach villes net kloer. Op alle Fall mussen och Patienten, déi als geheelt gëllen an Antikierper hunn, onbedéngt d’Gestes barrières respektéieren.