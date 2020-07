À partir du 25 juillet 2020, l’application en ligne app.mybooks.lu permet aux élèves de l’enseignement secondaire de sélectionner les manuels scolaires gratuits pour l’année scolaire 2020/2021, qu’ils peuvent ensuite retirer en librairie, sans débourser d’argent. Depuis la rentrée 2018/2019, les manuels scolaires obligatoires sont gratuits pour les élèves de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle. Afin d’encourager une utilisation durable et responsable des manuels, les élèves qui ont recours à des manuels scolaires d’occasion reçoivent un bon d’achat à hauteur de 50% du prix des ouvrages neufs non commandés. Le bon d’achat permet d’acheter des livres (des manuels scolaires non gratuits ou d’autres livres) dans les librairies partenaires du programme myBooks; il est valide jusqu’au 30 juin 2021. Qui est concerné? Les manuels scolaires sont gratuits pour tous les élèves: de l’enseignement secondaire classique et général,

de la formation professionnelle,

des classes européennes et internationales (International Baccalaureate, bac européen, A-level) de l’école publique,

des écoles secondaires privées qui appliquent les programmes de l’école publique. Comment ça fonctionne? Les élèves de l’enseignement secondaire classique et général ainsi que de la formation professionnelle passent par l’application app.mybooks.lu, grâce à un accès personnalisé et sécurisé sur PC, smartphone et tablette numérique. Les élèves des classes de la voie de préparation, des classes d’accueil, des classes CLIJA ainsi que des classes européennes et internationales reçoivent leurs manuels directement dans leur lycée.