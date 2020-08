Lëtzebuerg ass dat eenzegt Risikoland, dat un eis däitsch Nopere grenzt. Ma fir den Trafic net ze vill ze belaaschten, gëtt et hei eng Ausnamereegelung.

Ween aus engem sougenannte "Risikoland" an Däitschland areest, wäert an Zukunft dozou gezwonge ginn e Corona-Test ze maachen. Ma fir de Grand-Duché soll et awer hei eng Ausname-Reegelung ginn, dat fir den Trafic duerch d'Frontalieren net ze beanträchtegen.

De Robert Koch Institut (RKI) hat jo decidéiert, dass e Land e Risikoland ass, soubal méi wéi 50 Persounen op 100.000 Leit sech an der Woch nei infizéiert hunn.

Dozou gehéiert och Lëtzebuerg, an dobäi soll et och bleiwen, huet den RKI nach eemol ënnerstrach. Allerdéngs solle fir Leit aus Lëtzebuerg d'Grenze weider opbleiwen an et ginn och keng Grenzkontrolle gemaach, respektiv Teststatiounen opgebaut. Ween awer als Pendler méi laang wéi 72 Stonnen zu Lëtzebuerg verbréngt, muss sech teste loossen an a Quarantän.

D'Saarland ass dann och erliichtert, dass de de Gesondheetsminister Jens Spahn dës Reegelung mat Lëtzebuerg matdréit, esou d'Tagesschau.

En negativen Test, wann een als Lëtzebuerger wëll an Däitschland fueren, ass allerdéngs nach ëmmer Flicht.

"Lëtzebuerg ass kee Ballermann!"

Wie sech iwwert dës Reegelung natierlech och dierft freeën, ass de Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn.

Mëtt d'leschter Woch hat hien op der däitscher Tëlee virdru gewarnt, dass Lëtzebuerg géif deels zougemaach ginn, an dass d'Zuelen hei zum Deel sou héich sinn, well esou vill am Verglach zu anere Länner géif am Grand-Duché getest ginn. De Jean Asselborn am Interview bei der Tagesschau: "Tester, wa mer eraus ginn, dat geet net. Mir sinn e Land. A mir sinn och keng Ballermann-AG. Mënschen hei zu Lëtzebuerg liewen net wéi déi, déi um Ballermann feieren."

