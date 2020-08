An enger Äntwert op 2 parlamentaresch Froe geet d'Gesondheetsministesch méi genau op d'positiv an d'negativ Tester an op d'Quarantän an.

Wa Persoune sech am Kader vun der Corona-Quarantän falsch behandelt fillen oder der Meenung sinn, ongerechterweis oder ze laang an Isolatioun gesat ginn ze sinn, kënne si sech direkt un den Direkter vun der Santé, respektiv d'Inspection sanitaire adresséieren. Dat äntwert d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert op eng parlamentaresch Fro vun der CSV-Deputéiert Martine Hansen an dem Georges Mischo.

PDF: Äntwert op parlamentaresch Fro vum Martine Hansen a Georges Mischo

Sou eppes géif alt virkommen, wann d'Inspection sanitaire net all d'Informatiounen iwwert den Ufank vun de Symptomer oder den Datum vum Covid-Test huet an net mat der Persoun selwer um Telefon ze schwätze krut. An deem Fall kéint d'Dauer vun der Quarantän nodréiglech korrigéiert ginn. Op 14 Deeg Isolatioun nom Ufank vun de Symptomer, respektiv wa keng Symptomer méi do sinn op 14 Deeg nom Datum vum Ofstréch, sou d'LSAP-Ministesch. Wéi dacks dat bis elo virkomm ass, geet aus der Äntwert net ervir.

Duerch deen Austausch mat der Inspection sanitaire wier e Recours virum Verwaltungsgeriicht normalerweis iwwerflësseg. Datt Leit onrechtméisseg a Quarantän gesat goufen, obwuel se negativ waren, weist d'Paulette Lenert zeréck. Dat kéint een doduerch ausschléissen, well d'Testresultater am Kader vum „Large Scale Testing“ systematescht duerch e Routinetest nogetest ginn.

Bis zu 20% vun den Tester si falsch negativ

Falsch positiv Testresultater wieren, och der Gesondheetsministesch no, äusserst geréng. Et misst een dovunner ausgoen, datt ee positiivt Resultat vun engem PCR-Test och positiv ass. Ëmgedréit wier et awer méiglech, datt Persounen, déi de Coronavirus tatsächlech hunn, negativ getest ginn. Jee nodeem, wéi gutt d'Qualitéit vum Ofstréch ass. Dat heescht, wéi déif mam Echantillon an den Hals oder d'Nues gefuer gëtt a wéi gutt den Zäitpunkt vum Ofstréch par Rapport zum Moment vun der Infektioun passt.

Änwert vum Paulette Lenert op eng parlamentaresch Fro vum Françoise Hetto-Gaasch

Et géif een dovunner ausgoen, datt bis zu 20% vun de Tester falsch negativ sinn an domadder aktiv Infektioune verpasst ginn, sou d'Ministesch op eng parlamentaresch Fro vun der CSV-Deputéiert Françoise Hetto, déi Informatiounen iwwert d'Fiabilitéit vun den Tester kréie wollt.

Bei engem negativen Test géif de Leit, déi klinesch Symptomer hunn, awer gerode ginn, den Test ze widderhuelen. Klinesch Symptomer, dat ass, sou d'Ministesch, zum Beispill eng bilateral Longenentzündung mat typesche Biller am Scanner.