Nodeems Meteolux um Freideg schonn eng Alerte orange fir freides a samschdes erausginn hat, gëllt dës elo och fir de Sonndeg.

Gewarnt gëtt wéinst den héijen Temperature vu bis zu 35 Grad. Verschidde Meteo-Previsioune ginn dovun aus, dass et um Samschdeg a Sonndeg bis zu 38 Grad kënne ginn.

Artikel: Denkt drun genuch ze drénken an op eeler Leit opzepassen

Och déi Deeg dono bleift et extrem waarm an dat eent oder anert Donnerwieder ass och méiglech.

Wee wëlles hat elo spontan de Weekend op de Stauséi ze fueren, fir sech do e bëssen ofzekillen, deem sief gesot, dass do d'Plaze schonn all ausgebucht sinn. Ween also nach keng Reservéierung gemaach huet, muss sech no enger Alternativ ëmkucken.

Plagen um Stauséi fir de Weekend schonn ausgebucht

Wéinst den aktuelle Wiederkonditiounen, kéint och den europäeschen "seuil d'information" fir Ozonwäerter vun 180 µg/m3 an den nächsten Deeg erreecht ginn.

Déi aktuell Ozonwäerter op www.emwelt.lu

Méi Informatioune fannt Dir hei am Schreiwes vum Ëmweltministère.