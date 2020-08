Vum 31. Juli bis den 10. August konnten Interesséierter den Dossier vum Projet vun der Jugurtsfabrick consultéieren.

A Froe, grad esou wéi Reklamatiounen areechen. Där goufen et, trotz Ëmweltimpaktstudie an Nobesserungen. Am Ganze goufe 15 Avisen am Kontext vun der geplangter Jugurtsfabrick agereecht.

Net just Bierger aus der Beetebuerger Gemeng, ma och aus anere Gemengen, esou wéi zwou Ëmweltorganisatiounen haten no Asiicht an den 9 Classeuren décken Dossier vu FAGE nach ëmmer Froen oder Bedenken. De Laurent Zeimet, de Buergermeeschter vu Beetebuerg:

"Virun allem de Waasserverbrauch an dann natierlech och d'Ofwaasser, wéi wäit wäert dat Repercussiounen op d'Uelzecht huet. Dat si Froen, déi ëmmer erëm an den Avisen zréckkoumen. An dann och déi prinzipiell Fro: wéi war et méiglech, dass deen Terrain verkaf gouf a war dat net och schonn eng Vollendung vun Tatsaachen, ier iwwerhaapt schonn all Prozedur ugelaf ass."

Üblecherweis vergëtt de Staat just en Nëtzungsrecht fir Industrie-Terrainen. De Rechnungshaff befaasst sech aktuell mat den Ëmstänn vun dëser ongewéinlecher Vente un déi griichesch Molkerei.

Der ASBL Natur&Ëmwelt iwwerdeems stéisst den Zäitpunkt vun der ëffentlecher Consultatioun vum Dossier FAGE sauer op. Elo matten an der Summervakanz wiere vill Leit net do a kéinten deemno net reagéieren. D'Lea Bonblet vun der ASBL:

"Mir mengen, dass nach vill Froen op sinn, wou nach Klärung am Virfeld bedierfen a wou een dann e bëssen d'Kaz am Sak stëmmt."

Och déi Gemengeverantwortlech waren net begeeschtert iwwer den Zäitpunkt vun der ëffentlecher Consultatioun. Mee et hätt een den Dossier Mëtt Juli vun der Ëmweltverwaltung kritt an déi gesetzlech Delaie misse anhalen, esou de Laurent Zeimet.

Natur&Ëmwelt feelen am Dossier Fage ënner anerem Prezisiounen, wat de Waasserverbrauch ugeet. D'Jugurtsfabrick wäert es an engem Dag esou vill brauchen, wéi eng 18.000 Awunner Stad. Nach emol d'Lea Bonblet:

"Wou gesot gëtt "Mir kënnen dat sécheren." Et feelen awer nach eng Rei Infrastrukturen, sinn déi prett wann d'Fabrick prett ass? Wat geschitt, wa mer wierklech un d'Reserve ginn? Ass et sënnvoll, fir esou eng Fabrick un eis Drénkwaasserreserven ze goen?"

Fir d'Ofwaasser ze entsuergen, wëll FAGE eng eege Kläranlag bauen. Trotz Ëmweltimpaktstudie wier net kloer, wéi eng Konsequenzen dat op d'Biodiversitéit an d'Uelzecht hätt, kritiséiert Natur&Ëmwelt. Ausserdeem géif d'Jugurtsfabrick net an eng nohalteg Wirtschaftspolitik passen an och net zu méi Autonomie an der Liewensmëttelversuergung vum Land féieren.

Lëtzebuerg kéint säi Bedarf u Mëllechprodukter decken, net awer am Geméis an Uebst Ubau, hei géif et konkrete Flächebedarf.

D'Gemeng Beetebuerg mécht sech doriwwer eraus Suergen iwwer den zousätzleche Verkéier. A steet dem Projet FAGE och haut nach ëmmer kritesch géint iwwer. De Beetebuerger Buergermeeschter Zeimet:

"Mir hunn eis am Gemengerot majoritär och scho virun enger Zäit ganz kritesch domadder auserneegesat. A mir hunn eng Rei Froen opgeworf an ech muss soen à ce Stade. Dat wat hei am Dossier steet, gëtt net ëmmer eng zefriddestellend Äntwert. Esou dass ech dovunner ausginn, dass mir och als Schäfferot nach eng Kéier wäerte reagéieren."

Elo awer musse mol d'Reklamatiounen an d'Froe vun de Bierger zesummegedroen a bis den 20. August un d'Ëmweltverwaltung agereecht ginn.

Reaktioun vum Wirtschaftsminister Franz Fayot

Als Wirtschaftsminister géif hie weider hannert dem Projet stoen, sou de Franz Fayot, deen drop opmierksam mécht, dass d'Corona-Kris däitlech gemaach hätt, dass mer zu Lëtzebuerg net nëmmen op Servisser dierfte setzen, mee eben och eng Industrie bräichten.

Bis d'Genehmegungsprozedur fäerdeg ass, kéint een nach keng konkret Aussoen zum eventuellen Timing vum Bau vun der FAGE--Jughurtsfabrick zu Beetebuerg maachen