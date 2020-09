No der Feier-Katastroph am Flüchtlingslager Moria op Lesbos ass Lëtzebuerg bereet, fir ze hëllefen a jonk Refugiéeën opzehuelen.

Dat sot de Lëtzebuerger Chefdiplomat Jean Asselborn am RTL-Interview.

Jean Asselborn iwwer Situatioun zu Moria / Reportage P.Jans

D'Detailer missten awer nach gekläert ginn. Um Donneschdeg hat den Jean Asselborn e Gespréich mat der däitscher Presidence an Europa an der EU-Kommissioun. Do goung iwwer d'Propose rieds, déi 400 jonk Refugiéeën, déi vu Moria op d'griichescht Festland ausgeflu gi sinn, ënnert EU-Memberstaaten opzedeelen. Bis ewell hätten Däitschland a Frankräich sech bereet erkläert, eng gutt Partie Mënschen opzehuelen.

Am Kader vu senge Verhältnisser mécht och Lëtzebuerg dat, confirméiert de Jean Asselborn. Deen sech och dofir ausschwätzt, dass d'EU-Kommissioun déi Memberstaaten sanktionéiert, déi refuséieren hir Responsabilitéiten ze huelen.

De Jean Asselborn (1)

De Jean Asselborn (2)

D'Situatioun vun de concernéierte Mënschen op Lesbos wär dramatesch, ewéi vill Mënscherechtsorganisatioune mellen. De griichesche Ministère fir Migratioun mellt, et wär eng Fär bei d'Insel Lesbos geschéckt ginn. Dorop hunn 1.000 Mënsche Plaz fir d'iwwernuechten. Zwee Schëffer vun der Marinn sollen zousätzlech Schlofplaze bidden.

Déi meescht vu knapps 13.000 Flüchtlingen, déi an oder ronderëm Moria no Protektioun gesicht haten, wäerten awer wuel a Bëscher oder Felder musse schlofen.