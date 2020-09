D'Hotelsbranche ass déi, déi mat am meeschten ënnert der Pandemie leit, speziell déi Hoteller um Stater Gebitt, déi vun de Geschäftsleit liewen.

D'Business-Hoteller liewen an der Moyenne vun engem Drëttel Fräizäit-Touristen an zwee Drëttel Businessleit, déi sinn zanter em Confinement praktesch ganz ewechbliwwe sinn, wéi eis de Patron vum Hotel Christop Colomb an der Antwerpener Strooss, de Romain Weber, sot. am Verglach mam leschte Joer huet den Hotel an de leschte Méint tëscht 60 an 80% manner Ëmsaz gemaach. D'Patrone vu méi klenge Familljebetriber kënne sech nach iwwer Waasser hale wa se selwer Proprietär vum Gebai sinn, fir anerer, déi musse Loyer bezuelen, gëtt et ganz schwéier.

D'Hëllefsmesüre vum Staat, mat virop dem Chômage partiell, géife scho gräifen, mä et misst een onbedéngt Planungssécherheet fir nom Dezember hunn, esou de Generalsekretär vun der Horesca François Koepp. Kloer ass, wann et de Chômage partiell d'nächst Joer net méi gëtt, da wäerte vill Aarbechtsloser bäikommen.

An der Hotelsbranche geet een dovunner aus, dass et nach 2- 3 Joer kéint daueren, bis een erëm um Niveau vun 2019 ass.

Een negativen Afloss hätt et och, wa Lëtzebuerg am Ausland nees als Risikogebitt géif agestuuft ginn.