Dat Ganzt war an der Nuecht tëscht e Freideg an e Samschdeg an der Géigend vun der Autobunnsbréck.

Wien eppes gesinn huet, soll sech bei der Police vu Miersch um 24 49 01 000 oder per Email: police.mersch@police.etat.lu mellen. Da gouf an der Nuecht op e Méindeg an der Stad eng schwaarz Kawasaki V-Classic geklaut. D'Motorrad, mat de Placke ZK5084, stoung an der Rue Godchaux virun engem Gebai.